Não faz tanto tempo assim que Lutsharel Geertruida era presença constante na fábrica de rumores em torno do Bayern de Munique. Tanto no verão de 2023 quanto no inverno seguinte, o holandês era tratado como candidato a transferência para Munique.

Parecia que mal se passava uma semana sem uma nova atualização sobre o suposto interesse do recordista alemão. Como se sabe, a contratação não aconteceu, embora uma transferência naqueles momentos fizesse bastante sentido. Isso porque Geertruida tem um perfil de jogador raro no alto nível do futebol europeu.

No início de 2024, ainda com 23 anos, ele dominava quase toda a cartilha da arte de defender. Até mais do que Benjamin Pavard, cuja saída do Bayern coincidiu exatamente com aquele período. Como zagueiro, lateral-direito e volante, Geertruida pode, no papel, ser utilizado em praticamente qualquer posição quando o assunto é evitar gols sofridos. Além disso, conta com enorme força física e inteligência de jogo. Mas o nome dele nunca se tornou uma questão concreta na Säbener Straße. Em vez disso, o recordista alemão buscou alternativas. Primeiro, o então técnico Thomas Tuchel recebeu seu defensor desejado, Min-jae Kim, antes de, seis meses depois, Eric Dier e Sacha Boey reforçarem a defesa.

Geertruida encerrou a temporada em seu clube formador, o Feyenoord Rotterdam, e depois ainda encontrou o caminho para a Bundesliga. O RB Leipzig colocou 20 milhões de euros na mesa. O que inicialmente parecia ter potencial para ser uma verdadeira pechincha rapidamente se revelou, do ponto de vista dos saxões, uma escolha errada. Hoje, Geertruida já carrega até o status de flop de mercado.

Por que Lutsharel Geertruida fracassou no RB Leipzig?

Dois anos depois de sua chegada, o hoje jogador de 26 anos está escanteado. Sua temporada de estreia foi mais do que irregular. Geertruida fez 35 partidas e conquistou imediatamente uma vaga entre os titulares, mas perdeu esse posto na virada do ano e chegou a passar alguns jogos exclusivamente no banco. A queda, porém, teve menos relação com erros graves e mais com visões diferentes. Línguas maldosas até falariam em uma avaliação completamente equivocada por parte do Leipzig.

Já depois de poucas semanas, ficou claro que Geertruida simplesmente não se adaptava ao sistema do então técnico do RB, Marco Rose. Seu estilo de jogo, avançando por dentro da direita para o centro como lateral invertido, não era desejado. A exigência de cumprir um trabalho defensivo posicional pela faixa lateral ficou sem resposta. A esperança de que as dificuldades de adaptação desaparecessem sozinhas com o passar do tempo foi em vão. Depois de um primeiro turno irregular, o crédito inicial se esgotou de vez.

Tanto que, apesar da saída de Rose ao fim da temporada, Geertruida não recebeu uma segunda chance com seu sucessor, Ole Werner. Em vez disso, o Leipzig acertou um empréstimo bastante conciliador com o ambicioso promovido à Premier League, o AFC Sunderland. E deu certo. Na Inglaterra, Geertruida somou 30 partidas e deixou uma impressão bastante positiva.

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Sem futuro no RB Leipzig: o que vem a seguir para Lutsharel Geertruida?

A opção de compra acordada no valor daqueles mesmos 20 milhões de euros que, dois anos antes, haviam ido para a cidade portuária holandesa era cara demais para os Saints. Provavelmente também porque Geertruida não se tornou plenamente um titular absoluto. Ainda assim, ele acabou convocado para a Copa do Mundo, enquanto jogadores de renome como Jeremie Frimpong (FC Liverpool) ou Matthijs de Ligt (Manchester United) não foram considerados pelo ex-técnico da seleção Ronald Koeman. Em Leipzig, por isso, certamente já esfregavam as mãos. Uma valorização de mercado, como tantas vezes acontece no embalo de uma convocação para a Copa, porém, não se concretizou. Isso porque Geertruida não teve um único minuto em campo.

Poucas semanas depois, é mais do que duvidoso que o Leipzig saia dessa sem grandes danos e recupere os milhões investidos em Geertruida. Segundo relatos coincidentes da imprensa, há interesse da Premier League e da Arábia Saudita, mas negociações concretas ainda não teriam acontecido. Muito pelo contrário: um novo empréstimo parece cada vez mais provável. Quem estaria de olho em um eventual negócio, acima de tudo, seriam PSV Eindhoven e Ajax Amsterdam.

Para Geertruida, seria um retorno não apenas ao seu país natal. Mas também à liga a partir da qual ele supostamente entrou no radar do Bayern de Munique e, no fim das contas, tomou uma decisão de grandes consequências.

Lutsharel Geertruida: estatísticas antes e depois de sua transferência para o RB Leipzig