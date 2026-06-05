Erro colossal: o Go Ahead enviou a lista de candidatos à sucessão de Melvin Boel para o próprio Melvin Boel

O jornal De Telegraaf sabe por que Melvin Boel deixou o Go Ahead Eagles. O jornal afirma que o técnico recebeu uma mensagem de texto do diretor técnico Marc van Hintum, que não era de forma alguma destinada a ele, o que levou a um clima tenso entre os dois.

Logo após o término da temporada, na qual o Go Ahead Eagles ficou em 12º lugar e surpreendeu a todos ao se classificar para a fase intermediária da Liga Europa, Boel analisou a temporada junto com o diretor geral Jan-Willem van Dop.

Boel ficou com uma boa impressão da conversa com o diretor-geral e entrou alegremente no carro para voltar para casa. Dez minutos após partir, o ex-treinador do FC Dordrecht recebeu de repente uma mensagem de Van Hintum.

Van Hintum enviou “uma lista de possíveis sucessores de Boel” para Melvin Boel. A mensagem era destinada a Van Dop, mas acabou chegando ao técnico, que naquele momento ainda estava no cargo.

Segundo o De Telegraaf, a mensagem enviada para o destinatário errado é uma das razões pelas quais Boel se demitiu. Não havia mais base para uma colaboração frutífera.

Van Hintum reconheceu o erro ao maior jornal da Holanda. “Van Dop me pediu para enviar uma lista de possíveis sucessores, mas eu estava tão concentrado em Boel que acabei enviando a lista para ele.”

“Liguei para ele imediatamente depois, mas ele não atendeu. Em seguida, enviei uma mensagem de texto pedindo desculpas. Foi um erro e não foi minha intenção”, conclui ele.