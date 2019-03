"Errei indo à festa de Neymar", diz Arthur ao explicar lesão no Barça

Arthur Melo concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (12), às vésperas do confronto de volta pelas oitavas de final da entre e .

O meio-campista esteve ao lado do técnico Ernesto Valverde e comentou, entre outros assuntos, sobre sua ida ao aniversário de Neymar e sua lesão na coxa, que ocorreu logo depois da festa e antes da partida da semifinal da , contra o .

“Acredito que me equivoquei em ir à festa. Assumo a minha responsabilidade. Sabia o que estava fazendo, mas peço desculpas se incomodei alguém. Meus companheiros estão me ajudando muito”, disse.

O aniversário de 27 anos de Neymar aconteceu em Paris, em 4 de fevereiro, dois dias antes do clássico entre Barça e Merengues. A viagem de Arthur causou certo incômodo em parte da diretoria e torcedores. Em seu retorno à Catalunha, o jogador sentiu dores nas coxas que acarretaram em seu afastamento por três semanas.

Agora recuperado, o ex- participou de 45 minutos da vitória do Barcelona sobre o por 3 a 1 no último sábado (9), e deve fazer a sua estreia no torneio europeu como titular no confronto desta quarta-feira (13).



(Foto: Getty)

“Quando voltamos de uma lesão precisamos de um pouco de tempo para recuperarmos o ritmo. E uma lesão é uma lesão. Mas me sinto recuperado 100% para jogar os 90 minutos”, disse o meia.

“Não esperava que tudo fosse ser tão rápido e tão bem com os torcedores que têm tido paciência comigo. Sinto uma grande responsabilidade de cumprir com essas expectativas. Tenho que ter a cabeça fria para seguir trabalhando e sei que tenho que melhorar a cada dia”, concluiu.

Barcelona recebe o Lyon nesta quarta-feira (13), a partir das 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. No confronto de ida, na , as equipes terminaram com um empate sem gols.