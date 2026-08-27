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Sam Vreeswijk

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Ernest Poku deixa o Bayer Leverkusen e pode fazer uma transferência de 25 milhões de euros no ano que vem

Mercado da bola
E. Poku
Bayer Leverkusen
Besiktas

Ernest Poku vai jogar nesta temporada por empréstimo no Besiktas, anunciou o clube turco por meio de seus canais oficiais. Se determinados critérios forem atendidos, o atacante de 22 anos será contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen após esta temporada.

A transferência já estava no ar havia algum tempo. Na noite de terça-feira, Poku já esteve ausente do treino do clube alemão. O BILD informou então que ele também já havia se despedido de seus companheiros de equipe.

Agora, portanto, é definitivo. Segundo o jornal alemão citado acima, a opção de compra obrigatória envolve um valor de cerca de 25 milhões de euros.

Com isso, o Leverkusen pode, em tese, obter um lucro considerável com Poku após apenas um ano. O gigante alemão contratou o ponta no verão passado por dez milhões de euros junto ao AZ. Na ocasião, Poku assinou contrato até meados de 2030 na BayArena.

Uma ida para a Turquia ganhou força repentinamente nos últimos dias. Inicialmente, a Fiorentina parecia estar bem posicionada para contratar Poku. A transferência, porém, acabou não se concretizando, após o que o Besiktas entrou forte na disputa e agora conseguiu fechar o negócio.

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O ex-jogador do AZ disputou 45 partidas oficiais pelo Bayer Leverkusen na temporada passada, entre Bundesliga, Liga dos Campeões e Copa da Alemanha. Nelas, marcou cinco gols e deu oito assistências.

Assim, chega ao fim, após um ano, a passagem de Poku pela Alemanha, ao menos por enquanto. O Besiktas será o segundo clube estrangeiro da carreira do jovem internacional das categorias de base da Holanda, depois do Bayer Leverkusen.

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