Ernest Poku vai jogar nesta temporada por empréstimo no Besiktas, anunciou o clube turco por meio de seus canais oficiais. Se determinados critérios forem atendidos, o atacante de 22 anos será contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen após esta temporada.

A transferência já estava no ar havia algum tempo. Na noite de terça-feira, Poku já esteve ausente do treino do clube alemão. O BILD informou então que ele também já havia se despedido de seus companheiros de equipe.

Agora, portanto, é definitivo. Segundo o jornal alemão citado acima, a opção de compra obrigatória envolve um valor de cerca de 25 milhões de euros.

Com isso, o Leverkusen pode, em tese, obter um lucro considerável com Poku após apenas um ano. O gigante alemão contratou o ponta no verão passado por dez milhões de euros junto ao AZ. Na ocasião, Poku assinou contrato até meados de 2030 na BayArena.

Uma ida para a Turquia ganhou força repentinamente nos últimos dias. Inicialmente, a Fiorentina parecia estar bem posicionada para contratar Poku. A transferência, porém, acabou não se concretizando, após o que o Besiktas entrou forte na disputa e agora conseguiu fechar o negócio.

O ex-jogador do AZ disputou 45 partidas oficiais pelo Bayer Leverkusen na temporada passada, entre Bundesliga, Liga dos Campeões e Copa da Alemanha. Nelas, marcou cinco gols e deu oito assistências.

Assim, chega ao fim, após um ano, a passagem de Poku pela Alemanha, ao menos por enquanto. O Besiktas será o segundo clube estrangeiro da carreira do jovem internacional das categorias de base da Holanda, depois do Bayer Leverkusen.