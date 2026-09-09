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VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

Ermedin Demirovic em chuva de gols: atacante do VfB Stuttgart protagoniza novidade inédita na Champions League

Liga dos Campeões
Stuttgart x Viking
Stuttgart
Viking

O bósnio recebe a preferência na estreia na Liga dos Campeões diante do recém-contratado Dzenan Pejcinovic e entra para os livros de história do VfB.

Demirovic garantiu praticamente sozinho uma clara vantagem dos suábios no intervalo contra o Viking Stavanger. O jogador de 28 anos marcou em apenas 12 minutos para fazer 1 a 0, 2 a 1 e 3 a 1 (20, 26 e 32) para o time da Bundesliga. Angelo Stiller e Deniz Undav, que deu duas assistências, prepararam os gols.

Na Champions League, ou em sua antecessora, a Copa dos Campeões da Europa, nenhum jogador do Stuttgart havia conseguido um hat-trick.

Na Bundesliga, Demirovic havia entrado até aqui em dois jogos, em ambos como reserva, somando 47 minutos no total. O técnico Sebastian Hoeneß explicou sua decisão pelo jogador de 28 anos antes da partida na DAZN.

"Sim, certamente não atrapalhou o fato de ele ter tido uma entrada tão boa", disse Hoeneß, referindo-se ao grande gol de Demirovic recentemente na vitória por 4 a 1 sobre o 1. FC Köln. "Independentemente disso: Medo vai desempenhar um bom papel neste ano. Ele é um jogador importante para nós e, por isso, faz todo sentido também começar a rodar o elenco de vez em quando."

Demirovic não marcou mais gols. Sob os aplausos ensurdecedores dos torcedores, ele foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo por Pejcinovic. No fim, ficou no 3 a 1.

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