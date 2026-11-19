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Erling Haaland abraçou de vez a fama de viking do Manchester City e revelou como se escalaria para um filme em homenagem às suas raízes nórdicas. O artilheiro norueguês, que assombra as defesas da Premier League desde sua chegada, falou sobre sua personalidade fora de campo e sobre seu papel cada vez maior como líder no elenco de Enzo Maresca.

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Ambições vikings e sonhos de cinema

Haaland nunca escondeu suas raízes norueguesas e costuma ser comparado a um guerreiro nórdico por seu porte físico imponente e sua frieza nas finalizações. Em um momento descontraído durante uma participação recente na mídia do clube, o atacante entrou ainda mais no personagem ao descrever seu papel ideal no cinema. "Se eu criasse um filme sobre vikings e tivesse um personagem principal, acho que me colocaria nele com cabelos compridos", disse ao podcast oficial do Manchester City.

Apesar de ser um dos atletas mais conhecidos do planeta, o imponente camisa 9 continua notavelmente humilde e com os pés no chão. Ele atribui sua adaptação tranquila ao futebol inglês ao ambiente acolhedor do Etihad Stadium e observa que a cultura do clube permite que os jogadores relaxem quando estão longe da pressão dos gramados.

Haaland ressaltou que, embora a intensidade seja indispensável nos treinos e jogos, manter o bom humor e não se levar tão a sério no vestiário tem sido fundamental para o sucesso contínuo da equipe nas últimas temporadas.

Haaland assume papel de liderança no City

Agora em sua quinta temporada com o atual campeão da Premier League, Haaland deixou de ser um recém-chegado para se tornar um dos integrantes mais antigos do elenco. Essa mudança de posição coincidiu com um marco importante em sua vida pessoal, que, segundo ele, fortaleceu naturalmente suas qualidades de liderança no grupo. "Agora sou pai, e assumir mais responsabilidades é algo natural para mim. Cada um é líder à sua maneira. Eu também sempre tentei ser líder à minha maneira", explicou o atacante na edição mais recente do podcast do Manchester City.

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O jogador da seleção norueguesa relembrou seus primeiros dias no Manchester City e sugeriu que a forma mais rápida de criar entrosamento com os companheiros é jogar com regularidade. "Acho que foi por isso que me senti em casa no City tão rapidamente: as pessoas foram muito gentis comigo e não se levavam tão a sério. Em campo é diferente, claro, mas, fora dele, aproveite e dê risada sempre que puder", afirmou.

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Haaland admitiu: "O tempo passou muito rápido e já estou na minha quinta temporada no City. Agora sou um dos caras que estão aqui há mais tempo. Essa é a parte assustadora de ter uma carreira no futebol."

Glória europeia e paixão pela Champions League

A ligação de Haaland com a Champions League continua sendo uma das marcas de sua carreira. Ele adora a competição desde a infância na Noruega. Ao relembrar a atmosfera única das noites europeias, disse: "Sempre houve algo especial naquele troféu: os jogos sob os refletores e os confrontos entre os melhores times da Europa. Eu assistia quando era criança, até meus pais me mandarem para a cama no intervalo porque já era tarde demais!"

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"Meu gol contra o Dortmund é o meu favorito e concordo: não sei como consegui fazê-lo! Lembro que, depois, Pep disse que eu tinha roubado o momento de John Stones, porque ele havia marcado um gol fantástico pouco antes de mim", concluiu Haaland.