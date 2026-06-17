Erling Haaland marca seus primeiros gols na Copa do Mundo e leva a Noruega à vitória sobre o Iraque

A Noruega venceu sua primeira partida na Copa do Mundo desde 1998. Graças a dois gols de Erling Braut Haaland, um gol de Leo Østigård e um gol contra, os jogadores do técnico Ståle Solbakken venceram o Iraque por 1 a 4. Com isso, os Løvene seguem o exemplo da França, sua companheira de grupo, que havia derrotado o Senegal por 4 a 1 poucas horas antes.

Na primeira parte do primeiro tempo, a Noruega parecia ainda precisar se acostumar com o calor em Foxborough, onde, a princípio, não passou de algumas tentativas inofensivas, entre elas as do ex-atacante do FC Groningen, Alexander Sørloth.

Após o intervalo para hidratação, os escandinavos conseguiram abrir o placar contra o impotente Iraque graças a um ataque rápido. Antonio Nusa passou a bola para o ex-jogador do AZ David Møller Wolfe, que havia subido com a jogada, e cujo excelente cruzamento foi aproveitado por Haaland na segunda trave: 0 a 1.

A concentração da Noruega pareceu diminuir por um momento, e o Iraque aproveitou ao máximo. Amir Al-Ammari partiu em sprint pela esquerda e fez um passe preciso para a cabeça de Aymen Hussein, que superou os zagueiros noruegueses e cabeceou com precisão: 1 a 1.

Um grande golpe de sorte para o Iraque, mas tudo mudou alguns minutos antes do intervalo, quando o iraquiano Jalal Hassan cometeu uma enorme falha. O goleiro demorou demais para chutar a bola para fora e acabou acertando o joelho de Haaland, que avançava em velocidade: 1 a 2.

O Iraque ainda criou perigo depois disso, mas não conseguiu evitar ir para o intervalo em desvantagem. A segunda etapa foi, por muito tempo, nada de especial. As chances eram escassas e a Noruega não conseguiu, por um bom tempo, transformar a diferença de qualidade em uma vantagem maior.

O Iraque se mostrou impotente no ataque e não conseguiu incomodar muito os zagueiros centrais noruegueses, que por vezes pareciam inseguros. A 15 minutos do fim, o jogo foi decidido. Martin Ødegaard fez um passe perfeito para Østigård, que cabeceou com precisão e força: 1 a 3.

Pouco antes do fim, o placar chegou a 1 a 4 com um gol contra. Hussein tocou na bola de forma infeliz em um confronto com Kristian Thorstvedt. Um excelente começo, portanto, para a Noruega na Copa do Mundo.