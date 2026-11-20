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Erling Haaland falou sobre seu papel cada vez maior como líder no Manchester City e revelou que assumir mais responsabilidades lhe parece uma evolução natural na carreira. Em grande fase pela seleção da Noruega, o astro é agora uma das figuras experientes encarregadas de ajudar a estabilizar o time no Etihad Stadium.

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Haaland assume mais responsabilidades enquanto City busca reação na Premier League

O atacante de 26 anos integra o grupo de quatro capitães de Enzo Maresca ao lado de Ruben Dias, Marc Guehi e Gianluigi Donnarumma. Em sua quinta temporada no Etihad Stadium, o atacante ajuda os reforços contratados no verão a se adaptarem a Manchester.

Ele volta ao clube após marcar três gols durante a pausa para as seleções. Converteu um pênalti na vitória da Noruega por 3 a 1 sobre o País de Gales e depois fez o gol da vitória, nos minutos finais, na virada por 3 a 2 contra a Dinamarca, resultado que garantiu a classificação às quartas de final da Liga das Nações.

Paternidade e ajuda na adaptação dos reforços

Em entrevista ao site oficial do City, Haaland explicou que a paternidade influenciou sua forma de liderar. "Agora sou pai, e assumir mais responsabilidades é algo natural para mim. Cada um é líder à sua maneira. Eu também sempre tentei ser líder do meu jeito", disse. "Lembro de quando eu era novo aqui, e o melhor para os jogadores que chegam é entrar em campo e jogar, porque essa é a melhor maneira de conhecer as pessoas. É tudo positivo, e precisamos ajudar os novos jogadores o máximo possível.

"Acho que foi por isso que me senti em casa no City tão rapidamente: as pessoas foram muito gentis comigo e não se levavam tão a sério. Em campo é diferente, claro, mas, fora dele, é bom se divertir e dar risada sempre que possível."

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Ele se surpreendeu ao perceber que se tornou um dos jogadores há mais tempo no elenco. "O tempo passou muito rápido, já estou na minha quinta temporada no City e agora sou um dos que estão aqui há mais tempo. Essa é a parte assustadora de ter uma carreira no futebol."

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Memórias da Champions League e brincadeira de Guardiola

A Champions League também tem um significado especial para Haaland. "Eu assistia quando era criança, mas meus pais me mandavam para a cama no intervalo porque já era muito tarde!", disse.

Seu gol favorito foi marcado em setembro de 2022 e garantiu a vitória de virada por 2 a 1 sobre seu ex-clube, o Borussia Dortmund. "Meu gol contra o Dortmund é o meu favorito e concordo: não sei como fiz aquilo!", acrescentou. "Lembro que, depois, Pep [Guardiola, ex-técnico] disse que eu tinha roubado o momento de John Stones, porque ele havia marcado um gol fantástico pouco antes de mim."

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Duelo com o Fulham antecede confronto europeu com o Napoli

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