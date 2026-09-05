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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Siep Engelen

Traduzido por

Erling Haaland dá ao Manchester City uma vitória particularmente sofrida sobre o recém-promovido

Manchester City x Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
E. Haaland

O Manchester City venceu o Coventry City com enorme dificuldade na tarde de sábado. Erling Haaland foi o responsável pelo único gol no Etihad Stadium: 1 a 0. 

Os Citizens começaram de forma desleixada, com Gianluigi Donnarumma quase se atrapalhando com um recuo. O goleiro quase deixou a bola passar por baixo do pé e entrar no gol, mas conseguiu afastar em cima da linha. Pouco depois, Taiwo Awoniyi teve uma chance claríssima, mas falhou cara a cara com Donnarumma. 

Isso serviu de alerta para o City, que depois passou a ter o controle e criou as chances necessárias. Rayan Cherki acertou primeiro a trave, mas aos 26 minutos saiu o gol. Um cruzamento rasteiro de Antoine Semenyo foi cabeceado com categoria por Haaland para o fundo da rede: 1 a 0. 

A equipe de Enzo Maresca queria decidir o jogo antes do intervalo e também teve chances para isso com Cherki, o estreante Enzo Fernández e Haaland, mas a bola insistia em não entrar. 

Depois de quase uma hora, parecia que a decisão finalmente sairia para o City, não fosse o gol de Haaland anulado. A assistência de Enzo Fernández foi de fato maravilhosa, mas o argentino estava em posição de impedimento. 

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Assim, o jogo seguiu equilibrado por muito tempo, com a diferença limitada a apenas um gol. O Coventry, que ainda não havia marcado nesta competição, chegou até a empurrar o City para trás, perto do próprio gol. Isso, porém, não trouxe resultado para a equipe de Frank Lampard: os pontos ficaram em Manchester. 

O City segue com 100% de aproveitamento na Premier League, com nove pontos em três jogos. O Coventry ainda espera pelo primeiro ponto (e gol).

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