"Eriksen será o primeiro a pedir para sair", diz diretor da Inter de Milão

Giuseppe Marotta, diretor-executivo do clube italiano, acredita que o dinamarquês, ex-jogador do Tottenham, será o primeiro a pedir para deixar o time

Christian Eriksen será "o primeiro a pedir para sair" da em janeiro, de acordo com Giuseppe Marotta, diretor-executivo do clube italiano.

Eriksen tem lutado para se estabelecer como titular regular de Antonio Conte desde que foi contratado do por £ 18 milhões (R$ 128 milhões na cotação atual) no último inverno europeu.

O jogador de 28 anos contribuiu com apenas quatro gols e três assistências pelos nerazzurri em suas primeiras 34 partidas, e já ficou para trás de nomes como Nico Barella, Arturo Vidal e Roberto Gagliardini no elenco.

O Inter está supostamente pronto para reduzir suas perdas no jogo internacional da no novo ano, com e entre os que estão vinculados aos seus serviços.

Eriksen admitiu abertamente que seu primeiro ano em San Siro não saiu como planejado, dizendo à TV2 no início deste mês: "Não foi isso que eu sonhei.

“É uma situação estranha, porque os adeptos querem que eu jogue mais e eu também, mas o treinador tem ideias diferentes e como jogador tenho que respeitar isso.”

O CEO da Nerazzurri, Marotta, defendeu a decisão inicial do clube de contratar o experiente craque, mas também admite que ele não se encaixa no sistema atual de Conte.

O executivo italiano está antecipando a saída de Eriksen quando o mercado de transferências reabrir, como disse à Sky Sports: "Acontece que alguns jogadores não são funcionais ao sistema de jogo.

“Em janeiro aproveitamos uma grande oportunidade, compramos por vinte milhões o que todo mundo diz ser um grande jogador.

"Se o jogador não tiver jogado alguns jogos, será o primeiro a pedir a transferência."

Marotta passou a abordar as especulações sobre o futuro de Conte, com a posição do jogador de 51 anos sendo questionada após o início nada impressionante do Inter para a campanha de 2020-21.