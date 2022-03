Eriksen mostra que pode ter vida nova na Dinamarca em sonho de Copa do Mundo

Quase dez meses depois do chocante episódio de arritmia cardíaca na partida de estreia da Eurocopa, quando precisou ser reanimado no gramado, Christian Eriksen, meia dinamarquês, voltou a campo por sua seleção.

Atualmente no Brentford, da Inglaterra, o craque entrou em campo contra a Holanda neste sábado (26), e marcou um dos gols da Dinamarca na derrota por 4x2 contra a Laranja Mecânica. O resultado pouco importou, já que as seleções já garantiram suas vagas para a Copa do Mundo de 2022.

A partida foi ainda mais especial, já que foi realizada na Johann Cruyff Arena, estádio do Ajax, onde Eriksen apareceu para o mundo, entre 2010 e 2013. Logo após marcar seu gol, o meia foi aplaudido de pé por todo o estádio.

Principal nome do futebol dinamarquês na última década, Eriksen chegou a ter sua carreira ameaçada por conta do problema cardíaco, que o tirou da Inter de Milão (onde é proibido jogar com um marcapasso).

Com o retorno recente aos gramados, é fácil reparar que o jogador de 30 anos não perdeu sua excelente condição técnica. Em pouco mais de 180 minutos pelo Brentford, o camisa 21 participou de duas vitórias, com direito a uma assistência para gol, e é tido como uma das esperanças da equipe para a temporada.

Vale lembrar que, mesmo sem Eriksen, a Dinamarca chegou até as semis da Euro no ano passado, dando trabalho para a Inglaterra no duelo decisivo. Com o retorno de seu maestro, a seleção é mais uma candidata a surpreender no mundial deste ano.