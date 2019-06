Eriksen espera só o Real Madrid se mexer para ir embora: "precisam ligar para o Tottenham"

Meio-campista dinamarquês deixou claro que está em um ponto de sua carreira em que pensa em um novo desafio

Um dos principais jogadores do Hotspur, Christian Eriksen pode estar vivendo seus últimos dias como jogador dos Spurs. Isso porque, em entrevista ao jornal dinamarquês Ekstra Bladet, o meio-campista está pronto para deixar o time de Londres e procurar um novo desafio. Ele diz que a negociação depende dos dois clubes envolvidos, mas que espera um contato do .

"Depende do Daniel Levy [dono dos Spurs]. O outro clube tem que entrar na disputa ou eu vou me sentar para negociar um novo contrato. Não posso definir as coisas sozinho. Se eu sair espero que seja um passo a diante. [Sobre o Real Madrid] é um passo para frente. Mas isso requer que o Real Madrid ligue para o Tottenham e digam o que eles querem. E ainda o contato não foi feito até onde sei", falou Eriksen.

O jogador de 27 anos reconhece que está em um ponto de sua carreira que vê com bons olhos um novo desafio.

"Sinto que estou em um ponto da minha carreira que eu poderia querer provar algo novo. Espero que haja uma resolução no meio do ano. Esse é o plano. No futebol não se sabe quando chegará, mas seria melhor para todos resolver tudo o quanto antes, mas no futebol as coisas levam tempo", disse o camisa 23 dos Spurs.

Ainda assim, Eriksen não descartou a permanência no time que chegou à primeira final de sua história.

"É difícil [falar sobre isso]. Depende das possibilidades. Se não aparecer nada que não seja mais emocionante, por que não continuar no Tottenham? Se eu vou assinar um novo contrato? Depende das condições", declarou o dinamarquês.