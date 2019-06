Érika é cortada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da França

A zagueira sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinos e acabou sendo desconvocada do Mundial na França; Daiane substitui

Érika Cristiano, zagueira da , foi cortada do elenco que disputa a na .

A jogadora do , que se recuperava de uma lesão na panturrilha da perna esquerda, sentiu novamente dores no treino desta última quinta-feira (6) e acabou sendo desconvocada.

Segundo foi divulgado pela CBF, Érika foi examinada e foi diagnosticado uma lesão do músculo sóleo, sem tempo hábil de recuperação.

O técnico Vadão convocou a zagueira Daiane, do , para a disputa do Mundial.

Érika estreou pela seleção em 2005 e participou da de Futebol em 2011 e chegou a ser convocada em 2015, entretanto, acabou lesionando o joelho duas semanas antes do início do Mundial no Canadá.

Ela venceu a Feminina com o no ano passado, além do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians.