Erik ten Hag traz o irmão de um jogador do Ajax para o FC Twente

Tristan Berghuis (30) passará a integrar a comissão técnica do FC Twente como assistente técnico a partir da próxima temporada, conforme informou o clube de Enschede nesta quinta-feira por meio de seus canais oficiais.
O irmão mais novo de Steven Berghuis (34), jogador do Ajax, atuou nessa função nas últimas temporadas no Go Ahead Eagles e no VfL Wolfsburg.
Berghuis será, ao lado do atual assistente técnico Jeffrey de Visscher, assistente técnico do técnico John van den Brom.
Erik ten Hag explica por que escolheu Berghuis. “Estamos fazendo alguns ajustes na comissão técnica em algumas posições. Depois de termos nomeado Eric Weghorst como treinador de goleiros, Tristan se tornará um dos assistentes de John van den Brom.
“Tristan é uma adição bem-vinda; sua visão sobre o futebol e sua maneira de trabalhar se encaixam perfeitamente nos objetivos que almejamos com o FC Twente”, afirmou Ten Hag.
Steven Berghuis, aliás, também já jogou pelo Twente no passado. Entre 2009 e 2012, ele esteve sob contrato no Grolsch Veste.
Em dezesseis partidas oficiais, Berghuis marcou cinco gols e deu uma assistência. O AZ então pagou 500.000 euros para contratá-lo.