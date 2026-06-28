Erik ten Hag segue em frente após a chegada de Wout Weghorst: o Twente está de olho em um novo goleiro

Após a transferência de Wout Weghorst para o FC Twente, o diretor técnico Erik ten Hag parece ter voltado sua atenção para um novo goleiro. De acordo com o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, o FC Twente está de olho em Kayne van Oevelen.
O goleiro de 22 anos do FC Volendam passou por uma evolução impressionante nos últimos tempos, mas, apesar de suas boas atuações individuais, não conseguiu impedir o rebaixamento de sua equipe. Na final dos play-offs, o Willem II acabou sendo mais forte que o time de Volendam. Van Oevelen, porém, não disputou essa dupla de partidas; ele ficou de fora devido a uma lesão no tornozelo.
Devido ao rebaixamento, o goleiro já havia declarado anteriormente à imprensa regional que gostaria de sair. O FC Twente parece, portanto, querer aproveitar ao máximo essa oportunidade.
Van Oevelen deve se tornar o principal concorrente de Lars Unnerstall no Twente. O alemão é o titular indiscutível há alguns anos, mas nem sempre é incontestável, especialmente no que diz respeito às suas qualidades como jogador.
Segundo Boualin, Ten Hag ainda tem mais nomes em sua lista, mas Van Oevelen é considerado o principal candidato a disputar a vaga com o experiente goleiro.
Van Oevelen chegou em 2021, sem custo de transferência, vindo do AFC, e se juntou ao Jong Volendam. No final da temporada 2023/24, ele fez sua estreia pelo Volendam e, na temporada seguinte, tornou-se o goleiro titular.
Nesta temporada, ele defendeu o gol em praticamente todas as partidas e conseguiu manter o gol invicto três vezes. Além disso, sofreu 51 gols. Seu contrato com o Volendam vai até o verão de 2028 e seu valor de transferência é estimado pelo Transfermarkt em cerca de dois milhões de euros.