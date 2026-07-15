Erik ten Hag revela exatamente quando a KNVB poderá entrar em contato com ele para a vaga de técnico da seleção holandesa

Erik ten Hag não está disponível, por enquanto, para assumir o cargo de técnico da seleção nacional, como ele ressaltou mais uma vez nesta quarta-feira no estúdio da NOS dedicado à Copa do Mundo. Por enquanto, ele continua comprometido com o FC Twente, onde acaba de assumir o cargo de diretor técnico.

Recentemente, Ten Hag já havia se pronunciado de forma bem clara sobre o assunto em entrevista ao Algemeen Dagblad. “Não estou disponível”, afirmou ele na ocasião. “Escolhi conscientemente dar esse passo. De qualquer forma, estarei ocupado com isso nos próximos dois anos. Estou me sentindo bem aqui e quero ajudar o clube a seguir em frente.”

Mesmo assim, na noite de quarta-feira, o apresentador Sjoerd van Ramshorst voltou a perguntar a Ten Hag sobre o cargo de técnico da seleção. Afinal, a KNVB ainda não encontrou um sucessor para Ronald Koeman, que deixou o cargo.

“Talvez daqui a dois anos”, começa Ten Hag na NOS, antes do jogo da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. Kenneth Perez, também presente no estúdio, questiona se Ten Hag realmente se interessa pelo cargo de técnico da seleção.

“Sabe o que eu gosto? Fazer outras coisas”, responde Ten Hag. “Foi por isso que aceitei este cargo. Ser diretor técnico é, afinal, uma dimensão diferente. Isso enriquece a pessoa.”

“Eu gosto mesmo de fazer isso. E ser técnico da seleção é diferente de ser técnico de clube, sim”, afirma o atual diretor técnico do Twente, cujo contrato vai até meados de 2028. “No momento, não dá para ter dois contratos ao mesmo tempo”, ele ressalta mais uma vez.

No Twente, aliás, Ten Hag não fica de braços cruzados. Mais cedo naquele dia, foi divulgado que Ramiz Zerrouki seria novamente, e agora definitivamente, contratado do Feyenoord. Chegou-se a um acordo com o clube de Roterdã sobre um valor de transferência de cerca de 2 milhões de euros.