Erik ten Hag renova contrato após levar Ajax às semifinais da Champions League

Treinador holandês chegou a ser cogitado no Chelsea, mas decidiu ficar em Amsterdã por mais três temporadas

O anunciou nesta quinta-feira (20) a extensão do contrato do técnico Erik ten Hag por mais três temporadas.

O holandês é premiado após uma temporada excelente onde levou o time ao título holandês, à conquista da Copa da e à semifinal da Champions League, onde foram eliminados pelo após terem batido e .

Ten Hag, de 49 anos, assumiu o comando do time em Janeiro de 2018. Ele foi cogitado para assumir o no lugar de Maurizio Sarri, mas decidiu ficar em Amsterdã.

"Estou muito feliz", disse o treinador ao site do Ajax. "Tivemos um ano fantástico e agora quero crescer a partir disso, levar o clube para frente".

O treinador sabe, porém, que será difícil repetir os feitos após a saída de jogadores como Frenkie de Jong: "Teremos muito trabalho para repetir o que fizemos. Mas iremos determinar objetivos e correr atrás dos resultados de novo".

O técnico também disse que o estilo de jogo atual da equipe combina "com o Ajax e comigo" e que não pretende mudar mesmo que nomes como David Neres ou Matthijs de Ligt deixem o elenco.

Erik Ten Hag começou sua carreira de técnico no Go Ahead Eagles, da Holanda, e depois treinou o time B do de Munique. Ele voltou à Holanda para treinar o Utrecht e depois mudou para o Ajax.