Erik ten Hag quer contratar imediatamente um jogador do Feyenoord para o Twente: “Estamos em negociações”

Erik ten Hag está em plena atividade na formação do elenco do FC Twente para a próxima temporada. Isso ficou claro em uma entrevista concedida pelo diretor técnico ao jornal Tubantia.

Embora ele não queira entrar em detalhes sobre possíveis novos nomes, fica claro quem é um dos principais alvos neste verão: Ramiz Zerrouki. O meio-campista atuou por empréstimo pelo Twente na última temporada, mas, em princípio, retornará ao Feyenoord.

“Estamos procurando, de qualquer forma, um goleiro e um meio-campista criativo. A posição de Ramiz Zerrouki, digamos assim”, conta Ten Hag. “Sim, Ramiz ainda está na nossa mira para essa posição.”

“Estamos em negociações, mas também levamos em conta a possibilidade de ele não voltar. Por isso, estamos buscando alternativas. Mas está claro que gostaríamos de mantê-lo”, afirma Ten Hag.

Zerrouki já havia declarado, após a última partida da temporada passada, que não pretende começar a temporada no Feyenoord. Ele quer sair definitivamente de Roterdã. “Vamos ver o que vai sair da avaliação, mas acho que está claro que não vou continuar lá. A situação lá não é das melhores para mim. Posso ser sincero sobre isso”, disse ele à ESPN.

“Nesta temporada, recuperei a minha alegria e estou voltando ao meu nível. Anseio pelas partidas todas as semanas. Seria difícil voltar à situação anterior. Nunca me senti realmente em casa no Feyenoord, e isso é importante para a pessoa que sou.”

Um retorno ao Twente não é a única opção para Zerrouki. O meio-campista de 28 anos também pode contar com o interesse do Al-Sharjah, um clube dos Emirados Árabes Unidos. No momento, Zerrouki provavelmente terá pouco tempo para pensar nisso, pois está disputando a Copa do Mundo com a Argélia.