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Erik ten HagNOS
Siep Engelen

Traduzido por

Erik ten Hag faz uma avaliação contundente sobre Thomas Tuchel logo após o jogo Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
T. Tuchel
E. ten Hag

A eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo se deve a Thomas Tuchel, segundo Erik ten Hag. As decisões do técnico da seleção durante a semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina tiveram consequências dramáticas.

Por um bom tempo, as coisas pareciam bem para os ingleses, após o gol de 1 a 0 marcado por Anthony Gordon. No entanto, após uma hora e meia de jogo, eles ficaram de mãos vazias, após uma reação tardia dos argentinos. Tuchel chegou a colocar seis jogadores na defesa após o intervalo para hidratação no segundo tempo, mas agora está sendo duramente criticado por isso. 

“O que você realmente mostrou hoje?”, questiona Kenneth Perez em voz alta no estúdio da NOS dedicado à Copa do Mundo. “Bem, absolutamente nada. Na verdade, nada durante todo o torneio”, responde Ten Hag. 

“Estou realmente muito decepcionado com a Inglaterra, porque eles simplesmente não conseguiram controlar o jogo. Isso, claro, já começa com a escalação”, diz Ten Hag, atacando Tuchel. “Você troca o ponta-direita (Morgan Rogers começou como titular, nota do editor), quando era justamente ali que estava o sucesso ofensivo.” 

“Além disso, mantiveram jogadores demais na defesa, já no primeiro tempo. Depois, você passa à frente no placar, mas faz substituições muito ruins, muito defensivas… Então, só dá para concluir que o plano de jogo não estava certo, a ‘gestão da partida’ não estava certa… Sim, nesse nível, você acaba sendo eliminado”, diz Ten Hag, implacável. 

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“Se você mantém tanta gente na área de 16, não sobra ninguém para pressionar Enzo Fernández (autor do 1 a 1, nota do editor)”, observa também Perez. “Por isso ele tem aquela chance de chute livre. Não, a Inglaterra foi muito decepcionante, não foi? Um país tão grande…” 

“Não, mas também têm jogadores de futebol tão bons”, diz Ten Hag, perplexo. “Eles deixam até mesmo Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer e Phil Foden em casa! Então, é muito decepcionante o que eles mostram. Claro, chegar à semifinal é bom. Mas eles não impressionam!”

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