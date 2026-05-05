Erik ten Hag está pensando em contratar o jogador que disputou treze partidas pela seleção holandesa para o FC Twente

O FC Twente está considerando a contratação de Hans Hateboer, segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, do Soccernews. O lateral-direito natural de Beerta estará disponível para contratação sem custos de transferência ao final desta temporada, vindo do Stade Rennes.

Hateboer assinou com o Rennes em 2024 e, inicialmente, jogava com grande regularidade. No entanto, sob o comando do técnico Habib Beye, que já se transferiu para o Olympique de Marselha, seu tempo de jogo diminuiu drasticamente.

Por isso, em outubro, Hateboer optou por uma transferência por empréstimo para o Olympique Lyon, que pôde contratá-lo fora do período de transferências ao utilizar a “regra do wild card”, que permite a contratação de um jogador de outro clube francês.

No Les Gones, o zagueiro de 32 anos joga regularmente, embora não tenha garantia de uma vaga no time titular. Hateboer estará disponível para contratação sem custos após esta temporada, e o Twente, onde Erik ten Hag será o diretor técnico na próxima temporada, vê nele uma grande oportunidade.

“Pelo que entendi, o Twente está considerando seriamente, internamente, a possibilidade de contratar Hans Hateboer”, conta Boualin. “Ainda estamos na fase de sondagem. Talvez haja algum avanço antes da Copa do Mundo, mas a expectativa é que as coisas só comecem a acontecer de verdade depois do Mundial”, afirma Boualin.

Hateboer passou pela base do Groningen e acabou disputando 111 partidas pelo time principal, antes de se transferir para a Atalanta em janeiro de 2017. Hateboer teve anos em grande parte bem-sucedidos na Série A, com a cereja do bolo sendo a conquista da Liga Europa em 2024.

Graças ao seu excelente desempenho na Itália, Hateboer tornou-se jogador da seleção holandesa sob o comando do técnico Ronald Koeman. Em 2022, Hateboer representou a seleção holandesa pela última vez.