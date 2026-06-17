Erik ten Hag está de olho na Eredivisie e traz um “jogador interessante” para o FC Twente

O FC Twente anunciou oficialmente a contratação de Aske Adelgaard. O lateral-esquerdo vem do Go Ahead Eagles e assinou contrato com o De Grolsch Veste até meados de 2030. Além disso, o clube tem a opção de prorrogar o contrato por mais uma temporada.

A apresentação de Adelgaard não é exatamente uma surpresa. O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin já havia mencionado recentemente o interesse e a primeira oferta, que foi rejeitada pelo Go Ahead.

O Twente e o diretor técnico Erik ten Hag não desistiram de forma alguma e acabaram chegando a um acordo. Segundo informações, o clube de Enschede transferirá alguns milhões de euros para o Adelaarshorst.

Adelgaard é o sucessor de Mats Rots no Twente, que coroou sua excelente temporada passada com uma bela transferência para o TSG Hoffenheim, da Bundesliga. O Twente receberá no máximo dezesseis milhões de euros, uma transferência recorde.

Uma parte relativamente pequena desse montante foi agora destinada a Adelgaard, de 22 anos, que em meados de 2024 trocou o Odense BK pelo Go Ahead. O total de partidas disputadas em Deventer fica em 64. “Aske é um jogador interessante com muito potencial”, afirma Ten Hag.

“No Go Ahead Eagles, Aske adquiriu experiência na Eredivisie. Ele sabe o que se espera na Holanda e, com sua habilidade futebolística e dinamismo, se encaixa no nosso estilo de jogo. Aqui no FC Twente, ele quer contribuir para concretizar nossas ambições.”

“O FC Twente é um grande clube com grandes ambições”, afirma Adelgaard. “Gostaria muito de contribuir para isso. Nos últimos dois anos, aprendi muito na Holanda e pude mostrar meu valor. Este é o próximo passo para mim.”

“Aqui no FC Twente, quero continuar me desenvolvendo como jogador de futebol e adquirir novas experiências, inclusive em partidas europeias. Estou ansioso para estar no campo de treino na segunda-feira”, disse Adelgaard.