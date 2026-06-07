Erik ten Hag continua no comando do FC Twente e fará a segunda oferta na Eredivisie na próxima semana

O FC Twente não desiste de forma alguma na busca pela contratação de Aske Adelgaard. O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, do Soccernews, escreveu no domingo que o clube apresentará uma nova proposta ao Go Ahead Eagles na próxima semana.

Boualin noticiou na semana passada a primeira oferta do Twente por Adelgaard, que foi recusada. O lateral-esquerdo dinamarquês é visto no De Grolsch Veste como o sucessor ideal de Mats Rots, que despertou bastante interesse após uma temporada impressionante.

No Twente, a expectativa é de que Rots seja insustentável. O clube quer, portanto, agir rapidamente e retomará as negociações com o Go Ahead na próxima semana. O diretor técnico Erik ten Hag espera, então, diminuir a diferença entre a oferta e a demanda.

Adelgaard, de 22 anos, que tem contrato com o Vetkampstraat até meados de 2028, foi reserva de Mats Deijl na primeira metade da temporada passada. Após a saída do capitão para o Feyenoord no meio do ano, Adelgaard foi promovido a titular.

Adelgaard é descrito dentro do Twente como “um jogador à moda antiga, que é fortíssimo, rápido e tem uma mentalidade de ponta”. Motivo suficiente para o Twente apresentar uma nova oferta pelo escandinavo, cujo valor é estimado pelo Transfermarkt em um milhão de euros.

No Twente, Bas Kuipers retorna neste verão após seu período de empréstimo ao FC Arouca. O jogador de 31 anos, natural de Amsterdã, parece não poder contar com uma vaga no time titular em Enschede na próxima temporada, já que Adelgaard, com a provável saída de Rots, é visto como o novo titular na posição de lateral-esquerdo.

De qualquer forma, está claro que Ten Hag está muito ocupado. Boualin já havia mencionado anteriormente o interesse em Hans Hateboer, enquanto outro alvo, Teun Gijselhart, acabou optando por uma transferência para o Deportivo La Coruña, recém-promovido à LaLiga.