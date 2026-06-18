Erik ten Hag confirma ao vivo na TV o interesse em um jogador da seleção holandesa

Erik ten Hag admitiu na noite de quinta-feira, na NOS, que vê com bons olhos a chegada de Wout Weghorst ao FC Twente. “Ele é um verdadeiro garoto de Twente”, afirmou o diretor técnico do clube.

Ten Hag participou do programa da NOS na quinta-feira para analisar os jogos da Copa do Mundo entre a República Tcheca e a Coreia do Sul, e entre a Suíça e a Bósnia.

Antes do primeiro jogo, perguntaram a Ten Hag sobre os planos de transferências do Twente. Afinal, ele é o diretor técnico do clube.

“Estamos muito interessados no Weghorst, é claro”, começou o ex-técnico do Ajax e do FC Utrecht, entre outros. “Ele é um verdadeiro garoto de Twente. Temos orgulho de tudo o que ele conquistou.”

“Conheço o Wout desde que ele era criança”, continuou ele. “Tenho contato regular com ele e com sua família. Qualquer time gostaria de tê-lo como atacante.”

No momento, não há contato entre Ten Hag e Weghorst sobre uma possível transferência. “Ele está totalmente focado no torneio com a seleção holandesa; teremos que ser pacientes”, concluiu.

Weghorst jogou pelo Ajax nas duas últimas temporadas. Ele entrou em campo 65 vezes pelo time de Amsterdã e marcou 20 gols. Além disso, deu seis assistências.