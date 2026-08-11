A forma de trabalho de Erik ten Hag no FC Twente causa estranheza, como ficou claro no podcast Kick-off, do De Telegraaf. Isso porque o diretor técnico estaria bastante presente.

“É realmente muito incomum a forma como Ten Hag administra tudo”, começa Jeroen Kapteijns. “Ele está em tudo. Está na conversa pré-jogo, na análise depois da partida, no vestiário antes do jogo, no vestiário depois do jogo. E está presente em praticamente todos os treinamentos.”

Mike Verweij considera que o técnico John van den Brom pode simplesmente intervir se não se sentir confortável com a presença de Ten Hag. “Isso é algo em que, como treinador, você simplesmente está presente. Então você pode dizer: ‘Até aqui e não mais’.”

Além disso, Verweij cita a Copa do Mundo de 2026, na qual o diretor de futebol Nigel de Jong também esteve presente na maioria das reuniões do técnico da seleção Ronald Koeman. “De shorts e com as tatuagens à mostra, ele também estava em todos os treinamentos. Se Koeman se incomodou com isso, precisa mandá-lo embora. Pelo visto, ele achou ótimo que ele circulasse por lá.”

“Na Alemanha isso é muito comum. Lá o diretor técnico está em tudo”, acrescenta Kapteijns. “Depois do jogo, o diretor técnico também é o primeiro a dar entrevista coletiva. Além disso, muitas vezes ele também fica no banco. É mais ou menos assim que Ten Hag conduz as coisas.”

“Ele está mais próximo do elenco do que a média. Isso, em si, não tem problema, mas eu realmente me pergunto como isso vai funcionar se as coisas piorarem em mais alguns jogos. Até quando isso vai dar certo desse jeito?”, questiona Kapteijns.

Daan Rots também foi questionado na semana passada, no podcast de futebol Versuz, sobre o papel de Ten Hag. “Claro que às vezes o vemos”, disse o atacante do Twente. “Erik tem uma experiência enorme e é um treinador muito bom. Ele tem tanta experiência dentro de campo que também quer nos passar um pouco disso. Não há nada de estranho nisso.”