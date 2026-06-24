Erik ten Hag assina contrato de quatro anos com o zagueiro polonês: “O FC Twente é um grande clube”

O FC Twente reforçou seu elenco com Krzysztof Kurowski. O lateral-esquerdo polonês chega do Slask Wroclaw, clube de sua cidade natal, e assinou um contrato válido até meados de 2030, com opção de renovação por mais uma temporada, no De Grolsch Veste.

Kurowski, que ainda tem apenas 19 anos, passou pela base do Slask e, após sua estreia na equipe principal em 2023, disputou um total de 31 partidas pelo clube. Nelas, marcou dois gols e deu três assistências.

Kurowski pode ser considerado o sucessor de Bas Kuipers, que está se transferindo para o Sparta Rotterdam. “Krzysztof é um jovem zagueiro talentoso que, ainda muito jovem, já adquiriu experiência na equipe principal do campeonato polonês”, afirma o diretor técnico Erik ten Hag.

“Krzysztof tem um caráter forte, boa visão de jogo e vocação ofensiva. No FC Twente, ele terá a chance de dar o próximo passo em sua carreira; ele tem esse potencial”, afirma Ten Hag, otimista em relação a Kurowski, que disputou partidas internacionais pelas seleções sub-17 e sub-19 da Polônia.

“O FC Twente é um grande clube e tem ambições; estou ansioso para jogar aqui”, diz Kurowski, entusiasmado. “As conversas que tive com o clube me deixaram com uma boa impressão. Na Polônia, estreiei ainda jovem e pude vivenciar muitas coisas.”

“Agora é a hora de sair do meu ambiente familiar e começar a jogar na Holanda. No FC Twente, quero mostrar meu valor e espero, trabalhando duro, dar o próximo passo como jogador de futebol”, afirma Kurowski.

Além de Kuipers, Alec Van Hoorenbeeck também deixou o clube. O belga dá continuidade à sua carreira no Hajduk Split. Kurowski vai disputar a vaga com Aske Adelgaard, que chegou recentemente vindo do Go Ahead Eagles. Juntos, eles devem fazer com que Mats Rots, que se transferiu para o TSG Hoffenheim, seja esquecido.