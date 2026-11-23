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O Barcelona parecia derrotado diante do Villarreal no domingo, após sofrer dois gols no início de uma partida caótica no Camp Nou. A equipe de Hansi Flick, porém, mostrou a garra de um campeão para reagir e conquistar uma vitória crucial por 3 a 2, que a mantém na liderança de La Liga.

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Pênalti perdido por Yamal agrava desvantagem inicial no Camp Nou

O Villarreal silenciou o Camp Nou logo no início, ao aproveitar suas duas primeiras chances e abrir dois gols de vantagem. A eficiência deixou os atuais campeões diante de uma tarefa difícil no domingo.

A situação piorou quando Lamine Yamal perdeu um pênalti, dando a impressão de que a sorte havia abandonado os donos da casa. O Barcelona, porém, se reorganizou no intervalo e transformou a partida após o reinício, neutralizando o ataque do Villarreal para completar uma virada dramática por 3 a 2 .

Garcia revela a orientação tática de Flick no intervalo

Após a partida, Eric Garcia revelou como Hansi Flick devolveu organização à equipe no intervalo.

"Ele nos disse para respeitar nossas posições e cumprir nossas funções. Sabíamos que, assim que marcássemos um gol, seria muito difícil nos parar", disse Garcia. "Marcamos o primeiro, o segundo veio quase imediatamente e, com a nossa torcida nos incentivando no Camp Nou, tivemos ainda mais energia."

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O defensor também destacou a confiança do elenco mesmo com dois gols de desvantagem. "No intervalo, dissemos uns aos outros que, se jogássemos nosso futebol e marcássemos um gol, poderíamos virar", explicou. "Foi exatamente o que aconteceu. Veio o primeiro gol, o segundo saiu muito rápido e a equipe nunca deixou de acreditar. Nossa atitude é inegociável."

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Um alerta oportuno na disputa pelo título de La Liga

A vitória mantém o Barcelona no topo da tabela, embora Garcia tenha admitido que começos lentos podem custar caro. O vento, em uma partida disputada logo após a pausa para as seleções, aumentou as dificuldades dos campeões diante de um Villarreal que teve boa atuação.

"[Esta vitória] tem uma importância enorme. O Villarreal é uma excelente equipe, e esta foi uma partida complicada depois da pausa para as seleções, especialmente por causa do vento", acrescentou Garcia. "Às vezes, você acha que vai ganhar esses jogos com facilidade. Mas hoje nos lembrou que nada é garantido. É preciso lutar por cada partida desde o primeiro minuto."

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Ele também elogiou a qualidade do Villarreal e apontou a atuação do Barcelona no segundo tempo como o padrão a ser seguido. "O Villarreal é uma equipe de nível de Champions League, com um treinador fantástico. Teve duas chances e marcou dois gols. Mas, depois disso, acordamos, começamos a jogar nosso futebol e eles quase não nos ameaçaram novamente. No segundo tempo, jogamos como deveríamos jogar sempre", continuou.

Estabelecer o padrão desde o apito inicial

Permanecer na liderança de La Liga dá ao Barcelona um impulso importante na retomada das competições nacionais após a pausa para as seleções. No entanto, sofrer dois gols logo no início expõe uma vulnerabilidade que a equipe de Flick não pode repetir enquanto defende o título.

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O desafio agora é manter ao longo dos 90 minutos o controle e a disciplina posicional demonstrados no segundo tempo. Se combinar essa organização com a mentalidade mostrada no domingo, o Barcelona será difícil de tirar da liderança.