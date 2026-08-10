"Eram mimados": Mourinho revela a faísca que detonou a guerra no vestiário do Real Madrid

O retorno de José Mourinho ao Real Madrid não foi apenas mais um capítulo em sua trajetória como treinador, mas veio carregado das lembranças de um dos períodos mais polêmicos do clube espanhol. O treinador português, cuja contratação como comandante da equipe foi confirmada em junho deste ano, retorna ao estádio Santiago Bernabéu após longos anos de uma primeira passagem que terminou em meio a um clima tenso e a duros conflitos com vários astros do time, encabeçados por seu capitão histórico Iker Casillas.

A volta de Mourinho ao Real Madrid reabre o caso dos conflitos que abalaram o vestiário durante sua primeira gestão, especialmente sua relação tensa com Casillas, que chegou a um ponto em que o goleiro espanhol perdeu sua posição de titular, apesar de seu grande prestígio dentro do clube.

Iker Casillas foi um dos jogadores mais afetados pelos conflitos que eclodiram dentro do Real Madrid durante a terceira temporada de Mourinho, depois de se ver fora do time titular por longos períodos, em uma decisão que gerou muita polêmica dentro e fora do clube.

Casillas é considerado uma das maiores lendas do Real Madrid, tendo defendido as cores do clube em 725 partidas ao longo de 25 anos, e conquistou durante sua carreira três títulos da Liga dos Campeões da Europa e cinco títulos do Campeonato Espanhol.

Apesar dessa importância histórica, o goleiro espanhol viveu um período difícil durante a temporada 2012-2013, quando seu papel diminuiu sob o comando de Mourinho, fazendo com que os conflitos entre as duas partes se intensificassem com o passar do tempo.

Casillas falou abertamente sobre sua relação com o treinador português, afirmando: "A relação entre mim e o José era extremamente fria. Naquele anos, acredito realmente que as coisas chegaram a um ponto em que a corda acabou se rompendo no fim".

A crise não se limitou à relação pessoal entre Mourinho e Casillas, mas suas consequências se estenderam ao vestiário e afetaram de forma clara a relação do treinador português com vários dos principais astros da equipe.

Sami Khedira: o vestiário se transformou em um pesadelo

Sami Khedira, ex-jogador do Real Madrid, revelou que o conflito entre Mourinho e Casillas não foi apenas uma crise entre um treinador e um goleiro, mas teve impacto direto no clima de toda a equipe.

Khedira disse: "Iker é uma lenda no Real Madrid e conta com o carinho de todos os torcedores do clube. Mourinho o colocou no banco de reservas, não falava com ele e ainda falou mal dele na imprensa; por isso o vestiário se transformou em um pesadelo, sinceramente".

E acrescentou: "Depois disso, a relação entre o José e vários jogadores se deteriorou, como Cristiano e os jogadores espanhóis, Casillas e Sergio Ramos. E esses jogadores eram extremamente importantes para o clima do vestiário".

O depoimento de Khedira revela a dimensão da divisão que o vestiário do Real Madrid presenciou naquele período, depois que os conflitos individuais se transformaram em uma crise mais ampla que afetou a relação entre o treinador e vários dos pilares fundamentais da equipe.

Aquele clima foi um dos principais fatores que lançaram sombras sobre a terceira temporada de Mourinho no Real Madrid, num momento em que a equipe fracassou em dar continuidade aos sucessos que havia conquistado nas temporadas anteriores.

Mourinho responde: percebi que eram jogadores mimados

Por outro lado, Mourinho tem uma versão completamente diferente sobre os motivos da tensão em sua relação com Casillas e os jogadores espanhóis, e revelou parte dela em uma nova série documental na plataforma "Netflix" que aborda sua trajetória como treinador.

O treinador português, de 63 anos, considera que algumas atitudes de Casillas durante o período em que comandou a equipe lhe revelaram cedo a existência de uma mentalidade que ele não estava disposto a aceitar dentro do vestiário.

Mourinho disse, em declarações reproduzidas pela "BBC Sport": "Nas três primeiras vezes em que conversei com Casillas na condição de capitão, a primeira coisa que ele me disse foi: quero reivindicar mais folgas para os jogadores da seleção nacional".

E acrescentou: "Na segunda vez em que ele conversou comigo, disse: gostaria de pedir que você adiasse o horário dos treinos em uma hora, porque o trânsito em Madri fica muito intenso no horário que você definiu para o treino".

Mourinho prosseguiu relatando os detalhes de sua relação com Casillas, afirmando: "Já na terceira vez, ele disse: não queremos ir para o hotel; preferimos nos reunir no dia da partida e ir diretamente ao estádio para disputar o jogo".

Após esses episódios, Mourinho chegou à convicção de que alguns jogadores da equipe lidavam com seu prestígio de uma maneira que não combinava com seu estilo rígido de gestão.

E encerrou seu relato dizendo: "Em pouco tempo, percebi que eram jogadores mimados".

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona jogou ainda mais lenha na fogueira

A relação de Mourinho com Casillas não esteve ligada apenas a decisões técnicas ou administrativas dentro da equipe, pois a rivalidade histórica entre Real Madrid e Barcelona teve um grande papel em aumentar a tensão durante aquele período.

A rivalidade entre os dois arquirrivais havia atingido seu auge, especialmente com o acirramento do embate entre Mourinho e Pep Guardiola, treinador do Barcelona na época, depois que os jogos do Clásico se transformaram em confrontos de altíssima tensão dentro e fora de campo.

Mas a intensidade da rivalidade não se limitou aos dois clubes, mas se estendeu à relação entre os jogadores dentro da seleção espanhola, diante da presença de vários astros do Real Madrid e do Barcelona no elenco de uma mesma seleção.

Casillas revelou outro conflito com Mourinho relacionado à postura do treinador português em relação a seus companheiros na seleção espanhola que representavam o Barcelona, o que aumentou ainda mais a complexidade da relação entre as duas partes.

Mourinho foi claro em sua postura, afirmando que não estava disposto a fazer concessões na rivalidade entre os dois clubes, nem mesmo quando o assunto envolvia os jogadores da seleção espanhola.

O treinador português disse: "Há coisas que eu não aceito e nunca aceitarei, e quando alguém não me respeita, isso representa um problema".

E acrescentou: "Eu digo: esta é a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Quando vocês se juntarem à seleção, aí poderão se beijar, mas não agora; aqui a coisa é como uma guerra".

Assim, a relação entre Mourinho e Casillas se transformou em uma das histórias mais polêmicas da história recente do Real Madrid, depois que as decisões técnicas se misturaram com os conflitos de vestiário, além da acirrada rivalidade com o Barcelona.

E com o retorno de Mourinho ao Real Madrid mais uma vez, voltam à tona as lembranças daquela fase polêmica, sobretudo porque o treinador português inicia sua segunda gestão ciente da dimensão dos desafios que o aguardam e das memórias que ainda estão presentes na mente dos torcedores do clube.