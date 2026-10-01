Por uma taxa de transferência de 17 milhões de euros, além de possíveis bônus, o meio-campista de 18 anos decidiu no verão passado se transferir do clube da primeira divisão belga RSC Anderlecht para a região de Kraichgau.

"As pessoas responsáveis aqui foram extremamente importantes para mim. E, claro, a perspectiva de ter tempo de jogo. Para um jogador jovem, o mais importante é somar o maior número possível de minutos", justificou de Cat, que foi especulado, entre outros clubes, no BVB e no Stuttgart, ao explicar sua recusa à concorrência de peso.

"Eu acho que é preciso escolher, no momento certo, as pessoas certas e o próximo passo certo. O Hoffenheim foi simplesmente a melhor opção para mim. E por que eu não jogaria algum dia a Champions League com o Hoffenheim? (sorri)", justificou de Cat.

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Nathan de Cat vive em uma república com o pai

As muitas especulações no verão, com cifras milionárias em pauta, não tiraram a tranquilidade do belga, cujo valor de mercado já passa dos 25 milhões de euros. "Sinceramente, esse número não me interessa de verdade. Eu só quero jogar futebol e aproveitar o tempo com meus companheiros de equipe", disse de Cat, antes de completar: "Claro que, na minha idade, às vezes você sente pressão, isso sempre existe no futebol. Mas, como eu disse: eu só quero me divertir. O futebol é uma grande parte da minha vida, mas, no fim das contas, continua sendo apenas um jogo."

De Cat se mudou para a região de Kraichgau com o pai, e os dois agora dividem uma moradia. Isso tem um papel central na adaptação do jogador da seleção de base. "Eu moro com meu pai em uma casa em Nußloch. Acho que ele com certeza vai ficar aqui comigo no primeiro ano, e depois vamos ver. Isso me ajuda muito a me adaptar", afirmou.

Ele vê a tranquilidade da região, onde passou a viver após morar anteriormente na cidade milionária de Bruxelas, como uma vantagem. "Aqui é realmente muito tranquilo, e as pessoas também são totalmente relaxadas. Como jogador de futebol, você pode simplesmente sair para caminhar sem que alguém te reconheça o tempo todo. Eu gosto muito disso. Há jogadores que querem ser parados na rua para tirar fotos. Mas, para mim, essa tranquilidade aqui é simplesmente perfeita", disse de Cat, que até agora disputou quatro jogos oficiais pelo Hoffenheim, mas nas duas últimas rodadas da Bundesliga ficou sem entrar em campo.