A reta final da janela de transferências do verão de 2025 foi extremamente agitada para o Bayern de Munique. Depois de vender Kingsley Coman para a Arábia Saudita em meados de agosto, o clube queria contratar mais um jogador de ataque a todo custo. Por determinação de Uli Hoeneß, figura de grande influência no clube, porém, a contratação só poderia ser por empréstimo.

Ademola Lookman logo passou a ser considerado um forte candidato. O ponta esquerda havia levado a Atalanta de Bérgamo ao título da Liga Europa em 2024 com três gols contra o Bayer Leverkusen e terminado em um expressivo 14º lugar na votação da Bola de Ouro. Agora, queria deixar a Atalanta para jogar em um clube maior, e o interesse do Bayern de Munique veio em boa hora.

Lookman é representado pela agência Roof, que também cuida das carreiras de Konrad Laimer e Serge Gnabry, entre outros. O contato entre as partes era direto, e clube e jogador teriam chegado rapidamente a um acordo. A transferência só não se concretizou porque o Bayern de Munique e a Atalanta não chegaram a um acordo sobre as condições financeiras da negociação.

Segundo informações, o Bayern ofereceu um empréstimo com opção de compra de 28 milhões de euros. A Atalanta, porém, queria uma transferência definitiva ou um empréstimo com obrigação de compra por cerca de 50 milhões de euros. No fim, em vez de Lookman, chegou Nicolas Jackson, emprestado pelo Chelsea por uma taxa de 15 milhões de euros. Lookman se transferiu para o Atlético de Madrid no inverno seguinte por 35 milhões de euros.

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Ademola Lookman busca recuperar a boa fase no Atlético de Madrid

Enquanto Jackson decepcionou durante boa parte de sua passagem pelo Bayern de Munique, Lookman teve um ótimo segundo turno pelo Atlético. Em 24 jogos oficiais, participou diretamente de 13 gols. Entre eles, marcou o importante gol que deixou o placar em 1 a 2 no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, resultado que acabou levando à surpreendente classificação para a semifinal.

Apesar de não ter disputado a Copa do Mundo no verão e, portanto, ter começado a temporada descansado, Lookman ficou muito abaixo das expectativas nas últimas semanas. Após 14 partidas, o nigeriano de 29 anos participou diretamente de apenas três gols, dois deles, ao menos, na Liga dos Campeões. Lookman marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United e deu a assistência para o gol no empate por 1 a 1 com o Stuttgart.

Na Primera División, foi substituído no intervalo em três jogos consecutivos. Depois, no sábado, só entrou em campo na reta final da vitória por 2 a 0 sobre o UD Levante. "Lookman talvez não esteja em sua melhor fase no momento, mas continuamos acreditando nele", avaliou o técnico Diego Simeone. "Precisamos dele e sabemos o que pode oferecer à equipe."

Aliás, o Bayern de Munique também poderia contar com Lookman neste momento: depois dos desfalques de Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, a situação é especialmente difícil na ponta esquerda, a posição em que Lookman mais se destaca. No duelo com o Atlético, na terça-feira, o lateral-esquerdo Alphonso Davies deve começar por ali. Ah, sim: Jackson voltou ao Chelsea no verão, após uma temporada decepcionante, como se sabe, e atualmente joga e marca gols pelo Aston Villa.