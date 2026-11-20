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Mykhailo Mudryk revelou, de forma surpreendente, que queria se transferir para o Arsenal antes de acabar assinando com o Chelsea em uma negociação de grande repercussão. O jogador da seleção ucraniana, atualmente emprestado ao Tottenham, admitiu que o Emirates Stadium era seu destino preferido quando defendia o Shakhtar Donetsk.

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Mudryk revela o que houve por trás da transferência frustrada para o Arsenal

O ponta ucraniano contou detalhes de sua conturbada saída do Shakhtar Donetsk, em janeiro de 2023, durante uma participação no podcast Guest of Gordon . Embora fosse fortemente ligado ao Arsenal de Mikel Arteta na época, o jogador de 25 anos acabou assinando com o Chelsea de Graham Potter em uma negociação de £ 61 milhões iniciais, que poderia chegar a £ 89 milhões.

O ponta revelou agora que seu verdadeiro objetivo sempre foi se transferir para o Emirates Stadium. Ele, porém, acusou seus antigos representantes de ignorar sua vontade em favor de uma transferência mais lucrativa para Stamford Bridge.

“As tentativas do meu antigo empresário eram apenas para ganhar mais dinheiro”

Falando abertamente no podcast, Mudryk afirmou que havia deixado claro seu desejo de jogar no Arsenal antes que seu futuro fosse decidido.

“Antes de ir para o Chelsea, eu queria jogar no Arsenal. Não é segredo”, disse. “O Arsenal era o clube pelo qual eu queria jogar, e me transferir para o Emirates Stadium era meu sonho.”

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O jogador da seleção ucraniana afirmou ainda que seu antigo empresário nunca tentou fechar um acordo com o Arsenal e priorizou, em vez disso, o próprio ganho financeiro.

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“Não houve sequer tentativas de realizar meu sonho de ir para o Arsenal”, acrescentou Mudryk. “As tentativas do meu antigo empresário eram apenas para ganhar mais dinheiro. Mas, na época, eu não sabia disso. Só fui entender depois a questão da comissão e todo o resto.”

Declarações vêm em momento delicado durante empréstimo ao Tottenham e atrito com Shevchenko

Declarar seu carinho pelo Arsenal cria uma situação delicada para Mudryk, atualmente emprestado ao Tottenham, grande rival do clube no norte de Londres. Ele se reencontrou no Tottenham com Roberto De Zerbi, seu ex-técnico no Shakhtar, no último dia da janela de transferências de verão, após ser liberado para jogar na sequência de uma suspensão por doping por meldônio iniciada em outubro de 2024.

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A revelação sobre sua transferência também encerra uma semana turbulenta fora de campo. Na mesma entrevista, Mudryk causou polêmica ao culpar a federação ucraniana de futebol por seu teste antidoping positivo , o que levou o ex-atacante do Chelsea e atual presidente da federação ucraniana, Andriy Shevchenko, a exigir um pedido de desculpas pela “calúnia sem fundamento”.

Ponta se aproxima de retorno pelo Tottenham contra o Ipswich

Em campo, Mudryk disputou apenas uma partida pelo Tottenham, fora de casa contra o Nottingham Forest, depois de sofrer uma lesão no tornozelo durante um treino, classificada por De Zerbi como “estúpida” .

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A expectativa é que ele volte a jogar neste fim de semana, quando o Tottenham receber o Ipswich Town no Tottenham Hotspur Stadium. A equipe de De Zerbi contará com seu retorno na tentativa de se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Leeds antes da pausa para os jogos das seleções.