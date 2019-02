Equipes de resgate tentam resgatar corpo encontrado em avião de Sala

“Se nós obtivermos sucesso, vamos considerar a viabilidade de recuperar os destroços do avião”, disse a AAIB nesta terça (5)

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos britânica (AAIB, na sigla em inglês) disse em comunicado nesta terça-feira (5) que está tentando retirar o corpo encontrado no avião que que transportava o jogador argentino Emiliano Sala, e que foi encontrado o Canal da Mancha, que separa o Sul da França e o Norte da Inglaterra.

A carcaça da aeronave foi localizada no último domingo (3) por um barco do explorador marítimo David Mearns, que era responsável pelas buscas da investigação particular contratada pela família.

"Estamos tentando recuperar o corpo. Se tivermos sucesso, vamos considerar a viabilidade de levar os destroços à superfície", disse a AAIB em breve comunicado.

"Devido às fortes corrente marítimas só podemos usar o veículo operado remotamente por períodos limitados a cada dia e isso significa que o progresso será lento", completou.

Sala estava deixando Nantes, na França, rumo à Cardiff, no País de Gales, para se juntar aos seus novos colegas de equipe. A aeronave levava apenas o jogador e o piloto a bordo.