Equipe do Fluminense não treina em protesto por salários atrasados

O diretor-executivo do Tricolor confirma que a folha salarial do futebol é de cerca de R$ 4 milhões

Os jogadores do Fluminense se mobilizaram para fazer uma paralisação por conta de salários atrasados na tarde desta terça-feira (19). Paulo Angioni, diretor executivo de futebol, se pronunciou em entrevista coletiva e confirmou as pendencias financeiras. A folha salarial do futebol chega a cerca de R$ 4 milhões.

“Tivemos uma situação desagradável e não houve treinamento por insatisfação dos jogadores por algumas situações que não foram cumpridas. A gente compreende, entende e foi por isso não houve a realização do treino. O Fluminense tem uma pendência com 13º (de 2018), salário de janeiro e duas premiações. A mais recente é a Copa do Brasil. Além de algumas imagens”, declarou o dirigente.

Todos os atletas trabalharam apenas na academia durante a manhã, e se recusaram a entrar no campo no primeiro treino após a derrota para o Vasco na final da Taça Guanabara. Na última segunda-feira (18), a equipe havia recebido folga.

No último dia 13 de fevereiro, a direção do clube Tricolor pagou os salários referentes ao mês de dezembro de 2018. Veja quais são as pendências do Flu:

CLT: 13º e férias referentes a 2018 e janeiro referente a 2019.

Direitos de imagem: novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

Premiação: referente a Brasileiro de 2018 e primeira fase da Copa do Brasil 2019.

Segundo Angioni, ainda não há prazos para a regularização de todos os pagamentos.

“Ainda não temos essa solução e estamos buscando. A ação dos jogadores foi apenas hoje, não quer dizer que não vão treinar mais. Amanhã, estão aqui normalmente. A gente fica triste, mas compreende em função do que temos de pendência com eles. Não fizemos promessa. Se não temos certeza que podemos realizar, não podemos fazer. Eu não fiz, pelo menos”, concluiu.