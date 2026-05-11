A 33ª rodada da VriendenLoterij Eredivisie chegou ao fim. O PSV não teve trabalho contra o Go Ahead Eagles (1 a 4), o Feyenoord e o AZ empataram no De Kuip (1 a 1) e o Ajax foi derrotado em casa pelo FC Utrecht (1 a 2). Estes são os destaques do fim de semana!

Mike van der Hoorn (33), Boy Kemper (26) e Kaj Sierhuis (28) tiveram um excelente desempenho no último fim de semana. Os três holandeses têm contrato prestes a expirar, mas se destacaram na 33ª rodada. Qual clube vai contratá-los?

Em destaque

Jordy Clasie foi, de longe, o melhor jogador na partida entre Feyenoord e AZ na tarde de domingo. O meio-campista de 34 anos dita o ritmo do time de Alkmaar e deu uma excelente assistência para Troy Parrott.

Ivan Perisic, de 37 anos, fez uma partida fantástica em Deventer pelo PSV, atual campeão nacional. Em especial, seu cabeceio, que colocou o time de Eindhoven na frente, demonstrou toda a sua classe.

A Seleção da Semana do VZ: Vasilios Barkas (FC Utrecht); Bart van Rooij (FC Twente), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Boy Kemper (NAC Breda); Jordy Clasie (AZ), Paul Wanner (PSV), Thomas van den Belt (FC Twente); Tyrese Noslin (Telstar), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Ivan Perisic (PSV).