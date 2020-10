Equador x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Seleções entram em campo nesta terça-feira (13), pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa; veja como acompanhar na internet

Após vencer na estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, o volta a campo contra o o nesta terça-feira (13), às 18h (de Brasília), em Quito, pela segunda rodada. A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Equador x Uruguai DATA Terça-feira, 13 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Rodrigo Paz Delgado - Quito, EQU HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Equador chega para o duelo após ser derrotado por 1 a 0 para a , com gol de Messi, e busca os primeiros pontos nas Eliminatórias, enquanto o Uruguai venceu o por 2 a 1.

José Quintero, expulso contra os argentinos, desfalcará os equatorianos.

Enquanto isso, o técnico do Uruguai Oscar Tabarez não terá Giorgian De Arrascaeta. O jogador do sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda.

“Após exames de imagem, foi detectada um distensão de grau 1 no bíceps da coxa esquerda”, diz um trecho da nota oficial da AUF.

📄 Comunicado de Sanidad de la AUF



Giorgian De Arrascaeta se lesionó y no estará a disposición para enfrentar el martes a Ecuador.



ℹ️ https://t.co/gtgSr9ZeCK pic.twitter.com/QPeHqJFbAW — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 11, 2020

Escalação do Uruguai: Martin Silva, Martin Caceres, Sebastian Coates, Diego Godin, Agustin Oliveros, Nahitan Nandez, Rodrigo Bentancur, Brian Rodriguez, Luis Suarez, Diego Rossi.

Escalação do Equador: Alexander Dominguez, Angelo Preciado, Roberto Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupinan, Carlos Gruezo, Alan Franco, Jhegson Mendez, Renato Ibarra, Enner , Angel Mena.

HISTÓRICO NAS ELIMINATÓRIAS

URUGUAI

Em suas participações nas eliminatórias sul-americanas para a , o Uruguai disputou 147 jogos, com 66 vitórias, 40 empates e 41 derrotas.

#Eliminatorias #Qatar22 🇺🇾



📌 Hoy a las 16:00 h, 22 de los 23 futbolistas convocados entrenarán en el Complejo Celeste. Solo resta por llegar Diego Rossi. pic.twitter.com/ltREFiT3i7 — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 6, 2020

A Celeste busca a sua 14ª classificação para Copas do Mundo.

EQUADOR

Já o Chile quer disputar a sua 10ª Copa do Mundo. O Equador tem 145 partidas disputadas em eliminatórias sul-americanas, com 60 vitórias, 28 empates e 57 derrotas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 2 x 2 Uruguai Amistoso 18 de novembro de 2019 Hungria 1 x 2 Uruguai Amistoso 30 de setembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Uruguai Eliminatórias da Copa do Mundo 12 de novembro de 2020 A confirmar Uruguai x Eliminatórias da Copa do Mundo 17 de novembro de 2020 A confirmar

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 0 x 1 Colômbia Amistoso 20 de novembro de 2019 Argentina 1 x 0 Equador Eliminatórias da Copa do Mundo 9 de outubro de 2020

Próximas partidas