Equador x Chile: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21), pela segunda rodada do Grupo C

Pela segunda rodada do Grupo C da , e entram em campo nesta sexta-feira (21), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Veja informações da partida!

JOGO Equador x Chile DATA Sexta-feira, 21 de junho LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EQUADOR

Assim como o Chile, o Equador acabou ficando de fora da última . No entanto, estreou na Copa América sofrendo uma goleada para o por 4 a 0, e ocupa apenas a terceira posição do Grupo C.

Provável escalação: Alex Domínguez; Quintero, Mina, Achilier e Caicedo; Orejuela, Intriago, Antonio e Mena; Enner Valencia e Preciado

CHILE

Atual bicampeão da Copa América, o Chile fez uma ótima estreia ao golear o por 4 a 0, em .

Com o resultado, os chilenos somam três pontos e dividem a liderança do Grupo C com os uruguaios, que têm o mesmo saldo de gols

Provável escalação: Arias; Isla, Gary Medel, Maripán e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Arturo Vidal; Fuenzalida, Vargas e Alexis Sánchez