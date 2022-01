Equador x Brasil: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Já classificado, o Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira (27), às 18h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Equador x Brasil DATA Quinta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Rodrigo Paz Delgado - Quito, EQU HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Veja como foi a chegada da #SeleçãoBrasileira em Quito! Time ficou completo na noite de ontem ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/TFNFWZxWib — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 25, 2022

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, em Quito. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 34 pontos, a Seleção Brasileira lidera a tabela de classificação e já garantiu vaga no Mundial, enquanto os equatorianos somam 23 pontos e estão na terceira colocação.

Sem a presença do público devido ao alto

número de contágios de Covid-19 em Quito, os brasileiros voltarão a campo na próxima terça-feira (1), contra o Paraguai, às 21h30, no Mineirão. O estádio terá sua capacidade total nesse duelo.

Sem Neymar, com lesão no tornozelo, Vinicius Jr. e Raphinha podem aparecer entre os titulares, enquanto Gabigol e Gabriel Jesus brigam por uma vaga no ataque.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Silva, Sandro; Paquetá, Casemiro, Fred; Raphinha, Gabriel Jesus, Vinicius Jr.

Mais artigos abaixo

Provável escalação da Equador: Dominguez; An. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Franco, Mendez, Caicedo, Ay. Preciado; Estrada, Valencia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Colômbia Eliminatórias 12 de novembro de 2021 Argentino 0 x 0 Brasil Eliminatórias 16 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Paraguai Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Brasil x Chile Eliminatórias 24 de março de 2022 A definir

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 0 x 2 Equador Eliminatórias 17 de novembro de 2021 El Salvador 1 x 1 Equador Eliminatórias 5 de dezembro de 2021

Próximas partidas