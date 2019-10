Equador x Argentina: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Amistoso será disputado na manhã deste domingo (13), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o empate com a no meio da semana, a se prepara para enfrentar o neste domingo (13), às 11h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Equador x Argentina DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL Estadio Manuel Martínez Valero, ESP HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

O duelo terá transmissão ao vivo do EI Plus. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EQUADOR

Assim como a Argentina, o Equador se prepara para a do próximo ano e para as Eliminatórias sul-americanas da de 2022, que será disputada no .

Na última data Fifa, em setembro, os equatorianos arrancaram duas vitórias: contra o , por 1 a 0, e contra a , por 3 a 0.

ARGENTINA

O técnico Lionel Scaloni não poderá contar com Matías Zaracho, com dores musculares.

Sem Messi, suspenso por suas declarações em relação à falta de honestidade da Conmebol, o treinador deverá utilizar o 4-3-3, com Paulo Dybala na direita, enquanto Lautaro Martinez deve liderar a linha de frente contra a Alemanha.

Mais artigos abaixo

"A seleção do Equador é sempre um adversário que exige muito de seus oponentes e não vai ser diferente contra a gente. Acredito em um teste muito positivo para o nosso campo de observações", analisou o treinador.

Provável escalação da Argentina: Marchesín; Saravia, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Paul, Paredes, Pereyra; Dybala, Martínez, Acuña

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 0 x 1 Equador Amistoso 6 de setembro Equador 3 x 0 Bolívia Amistoso 11 de setembro

ARGENTINA