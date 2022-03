Equador x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias Sul-Americanas 2022

A Argentina visita o Equador nesta terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), no El Monumental, em Guayaquil, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Equador x Argentina DATA Terça-feira, 29 de março de 2022 LOCAL El Monumental - Guayaquil, Bolívia HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV2, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, em Guayaquil. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificadas para a Copa do Mundo, as seleções cumprem tabela na última rodada das Eliminatórias.

A Argentina aparece na vice-liderança, com 38 pontos, quatro a menos que a seleção brasileira, somando 11 vitórias e cinco empates.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Equador confirmou a classificação para o Mundial apesar da derrota para o Paraguai por 3 a 1, ao ficar com 25 pontos (sete vitórias, quatro empates e seis derrotas). Assim, manteve uma vantagem de quatro pontos na comparação com o Peru (quinto colocado) batido por 1 a 0 pelo Uruguai.

Em 37 jogos disputados entre as seleções, a Argentina registra 22 vitórias, contra cinco do Equador, além de 10 empates.

FIFA remarca Brasil x Argentina

Em fevereiro, a FIFA anunciou que o jogo interrompido entre Brasil x Argentina pelas Eliminatórias será remarcado. O confronto foi suspenso após agentes da Anvisa entrarem em campo e solicitarem a saída de quatro atletas da seleção argentina que não tinham cumprido protocolos sanitários. A tendência é que o clássico ocorra em junho, na Austrália.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 1 x 1 Equador Eliminatórias 2 de fevereiro de 2022 Paraguai 3 x 1 Equador Eliminatórias 24 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO - - - - - - - -

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 0 Colômbia Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022 Argentina 3 x 0 Venezuela Eliminatórias 25 de março de 2022

Próximas partidas