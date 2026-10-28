Enzo Maresca sai em defesa de Gianluigi Donnarumma após goleiro do Manchester City ser criticado por erros contra o Aston Villa

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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, deu total apoio a Gianluigi Donnarumma e Marc Guehi após uma semana difícil para a dupla defensiva. O goleiro italiano e o jogador da seleção inglesa foram alvo de fortes críticas depois que erros de grande repercussão contribuíram para o fim da sequência perfeita do City no início da temporada da Premier League, diante do Aston Villa.

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Derrota para o Villa encerra início perfeito

O início impecável do City na temporada nacional chegou a um fim brusco no sábado, quando as fragilidades defensivas custaram caro. Donnarumma, que já vinha sendo questionado por sua distribuição de bola e seu jogo com os pés nesta temporada, ficou no centro das atenções após a derrota para o Villa.

Guehi também atravessa uma fase difícil. O zagueiro foi muito criticado depois de uma atuação ruim contra o Ipswich Town: ele foi superado na velocidade na jogada que resultou em um gol e, mais tarde, cometeu um pênalti.

Diante do calendário cada vez mais carregado e dos tropeços recentes, Maresca deu uma breve folga aos dois jogadores. A dupla defensiva se juntou a Erling Haaland, Elliot Anderson e Josko Gvardiol em uma viagem de três dias ao exterior, sem participar dos treinos, para recuperar as energias antes de uma sequência exigente de jogos.

Maresca defende seus jogadores experientes

Apesar das críticas recentes, Maresca se recusou a culpar seus jogadores mais experientes. O técnico do City afirmou que erros individuais são uma consequência inevitável de um calendário desgastante e demonstrou confiança na força mental do elenco.

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“Gigio está indo bem desde que começamos”, disse Maresca aos jornalistas. “Como qualquer jogador ou técnico, em algum momento ele comete alguns erros, mas isso faz parte da temporada. Eles disputam tantos jogos e jogam tantos minutos que, às vezes, é impossível não cometer alguns erros. Ele é um cara bastante forte. Sabe quando erra. Não precisa que a gente diga isso a ele. Às vezes, é tão claro que eles mesmos reconhecem. Faz parte do jogo.”

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O técnico também elogiou o zagueiro. “Estou completamente satisfeito com Marc porque a maneira como ele reage é fantástica”, acrescentou. “Ele é um cara incrível, é um dos capitães, é um líder e, para ser sincero, eu adoro o Marc. Assim como Gigio, quando eles cometem alguns erros, reconhecem. Ele jogou quase todos os minutos desde o início da temporada, então está totalmente bem.”

Descanso para a Carabao Cup

Maresca está administrando o tempo de jogo de seus atletas para evitar o desgaste excessivo do elenco. Ao explicar a decisão de autorizar a viagem de cinco jogadores importantes, o técnico afirmou: “Depois do jogo contra o Villa, demos três dias de folga a cinco jogadores para recuperarem as energias. Todos estão de férias. Três dias de folga, para recuperar as energias. Vão, voltem com as energias renovadas e então seguimos em frente.”

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Com Donnarumma descansando, Geronimo Rulli entrará em campo na partida de quarta-feira pela quarta rodada da Carabao Cup. O argentino de 34 anos, que voltou a Manchester neste verão para uma segunda passagem após a saída de James Trafford, já havia jogado contra o Norwich na competição.

“Ele está bem”, disse Maresca sobre seu goleiro reserva. “Antes de eu chegar aqui, conversei com ele, e ele sabe exatamente qual é o seu papel, o que é importante. Ele está indo bem, dia após dia, está ajudando muito, e Gigio também está ajudando muito. Quando jogou alguns minutos, foi bem, e amanhã vai jogar de novo.”

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Dois jogos seguidos contra o Brighton

O City terá uma sequência incomum de jogos ao se preparar para receber o Brighton em duas partidas consecutivas. A equipe de Fabian Hurzeler, que vive boa fase, visita o Etihad Stadium pela Copa da Liga Inglesa na quarta-feira e volta apenas três dias depois para um confronto pela Premier League.

Maresca espera dois duelos táticos intensos contra o Brighton, enquanto o City tenta se recuperar imediatamente da decepção do fim de semana. “Eles estão indo muito bem, então os dois jogos serão difíceis”, alertou. “Estão criando muitas chances e marcando muitos gols. Precisamos ter atenção na defesa e fazer as coisas certas no ataque.”