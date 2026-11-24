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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, rejeitou a sugestão de Massimiliano Allegri de que o Napoli tem uma missão impossível no próximo confronto entre as equipes pela Champions League. O treinador italiano criticou a tendência de seus compatriotas de reclamar em vez de se concentrar no nível de exigência do futebol europeu de elite.

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Maresca rejeita discurso de Allegri sobre o favoritismo do City

Maresca não perdeu tempo para contestar o discurso adotado pelo técnico do Napoli antes da partida. Às vésperas do importante confronto pela Champions League no Etihad, Allegri sugeriu que o jogo seria "proibitivo" para sua equipe e deu a entender que o Napoli precisaria buscar em outros jogos os pontos necessários para chegar à fase eliminatória. Em entrevista coletiva antes da partida, Maresca falou em sua língua materna e rebateu rapidamente o discurso derrotista do líder da Serie A.

"Allegri fala de um jogo difícil? Na Itália, somos muito bons em reclamar", brincou Maresca, segundo o La Gazzetta dello Sport. "Não acredito nem um pouco nisso. Três pontos valem a mesma coisa para nós e para o Napoli. Espero um Napoli forte, como o que vi contra o Torino e a Lazio. Será um jogo duro, difícil, porque é a Champions League, e enfrentar um time italiano é sempre difícil."

City busca equilíbrio tático em meio à má fase

Embora o City tenha ido bem na Europa, com três vitórias em quatro jogos, seu desempenho no campeonato nacional caiu recentemente . Atual campeão inglês, o time está há quatro partidas sem vencer na Premier League, em forte contraste com o início perfeito de temporada. Maresca sabe que sua equipe precisa recuperar a estabilidade que marcou seus dez primeiros jogos se quiser terminar entre os oito primeiros na fase de liga da Champions League e evitar os playoffs de fevereiro.

"Precisamos reencontrar o equilíbrio que tínhamos, mais ou menos, nos primeiros 10 jogos oficiais e que agora perdemos um pouco", explicou o treinador. Ele apontou a diferença entre os gols esperados e os resultados obtidos como uma das principais preocupações da comissão técnica. "Os números mostram que criamos muito no ataque e cedemos pouco na defesa. Nos quatro jogos da Premier League que não vencemos, criamos quase 8 gols esperados e cedemos cerca de 3,5. Na prática, marcamos 4 gols e sofremos 7. Acho que está claro qual é o nosso problema."

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Críticas ao futebol italiano

Além das questões táticas imediatas da partida, Maresca fez uma avaliação franca da situação atual do futebol italiano. Procurado por um clube italiano na primavera, embora tenha esclarecido que não era o Napoli, o técnico do City acredita que a cultura futebolística do país resiste demais à modernização. Para ele, a falta de coragem para dar espaço aos jovens talentos prejudica o futebol nacional e alimenta um ciclo de estagnação que fez a Itália ficar fora de grandes torneios recentes.

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"Se estamos onde estamos, há muita coisa a mudar. É preciso ter coragem", observou Maresca, que chegou a falar em dialeto napolitano para enfatizar que "nada muda" no sistema atual. "A Itália, em geral, é um país muito apegado ao passado, mas, se os outros avançam e você não, você fica parado. É preciso deixar os jovens jogadores jogarem. Não acho que a Itália tenha pouca qualidade nas categorias de base e, se tiver, é porque trabalhamos mal com eles. Quando você fica fora de uma Copa do Mundo, essa é a oportunidade de mudar, mas, em vez disso, nada muda."

Estrela do Napoli terá retorno emocionante ao Etihad

A partida será emocionante para Kevin De Bruyne, que volta ao Etihad com a camisa do Napoli. Maresca elogiou o meia belga e reconheceu sua condição de lenda no clube, pelo qual conquistou todos os principais títulos possíveis. O técnico do City admitiu que é difícil avaliar de fora por que De Bruyne pode estar tendo dificuldades para manter a regularidade na Itália, mas segue atento à qualidade de nível mundial do meio-campista e ao perigo que ele pode representar nos contra-ataques contra seu ex-clube.

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"Ele é um dos jogadores mais importantes da história do City, ganhou tudo aqui, é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Não sei por que ele não está rendendo no seu melhor nível em Nápoles; é difícil avaliar de dentro, quanto mais de fora. O que posso dizer é que ele é um cara espetacular que quer se sair bem", concluiu Maresca.