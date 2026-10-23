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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, falou abertamente sobre seu compromisso de ajudar Phil Foden a recuperar a forma de classe mundial que já fez dele a inveja do futebol europeu. O treinador italiano acredita que é sua responsabilidade pessoal conduzir o jogador de 26 anos de volta ao mais alto nível após um período difícil no Etihad Stadium.

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Foden volta a brilhar pelo Manchester City

Foden vive uma rápida recuperação de desempenho no Manchester City após cumprir uma suspensão em competições nacionais. O atacante de 26 anos marcou quatro gols em seus últimos dois jogos, incluindo um hat-trick contra o AEK Athens no meio da semana.

A súbita melhora reacendeu as discussões sobre seu retorno à seleção, após ficar fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Maresca fez da recuperação de Foden uma prioridade desde que chegou ao Etihad Stadium neste verão. O técnico italiano conversou com o atacante logo no início para reconstruir sua confiança e reafirmar sua importância para o elenco.

O dever de um treinador com sua estrela

Getty Images

Maresca explicou que agiu imediatamente para apoiar o jogador da seleção inglesa ao assumir o comando da equipe. “Desde que começamos, sentei para conversar com Phil duas ou três vezes, especialmente no início, só para mostrar a ele, não sei se amor é a palavra certa, mas para mostrar como ele é importante”, revelou Maresca.

“Conheço Phil há anos, então sei o quanto ele é bom”, acrescentou. “Por diferentes motivos, nos últimos anos ele não esteve bem o suficiente, mas acho que, quando você tem jogadores como Phil à disposição, sua equipe fica melhor, porque se trata de ajudar os jogadores a evoluir. Para mim, é meu dever tentar ajudá-lo a voltar a ser um dos melhores jogadores da Inglaterra.”

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Em busca do equilíbrio com Cherki

Além de Foden, Maresca trabalha para aperfeiçoar o meia criativo Rayan Cherki, de 23 anos. O francês tem brilhado recentemente, com belos gols contra Liverpool e AEK. No entanto, Maresca insiste que Cherki precisa melhorar sua disciplina de posicionamento para aproveitar ao máximo seu enorme talento.

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“Neste momento, Rayan é um dos melhores jogadores da Europa”, observou Maresca. “Quando está na posição certa, ou seja, quando conseguimos encontrá-lo entre as linhas, ele é sempre perigoso. Às vezes, como adora ter a bola e se movimentar muito, na maior parte do tempo está na posição errada. Mas, quando está na posição certa, é sempre uma arma para nós.”

Ao falar antes do confronto com o Aston Villa no sábado, Maresca comparou Cherki a lendas com quem jogou, como Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane. “Depois de 35 anos no futebol, tenho a sorte de ter visto muitas coisas”, disse. “Rayan tem muitas qualidades, mas é uma questão de equilíbrio. Gosto quando os jogadores estão felizes, 100%, mas também gosto das coisas simples, de não complicar.”

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Maresca ressaltou que não quer tirar do francês sua criatividade natural. “Às vezes, quando os jogadores são tão bons quanto Rayan, precisam fazer isso. Quando ele faz, sei que está feliz, e, se consegue criar chances para a equipe, melhor ainda”, afirmou. “Isso é algo que ele precisa manter. Ele adora a bola, quer a bola, e não vou tirar isso dele. Mas precisamos encontrar o equilíbrio certo, porque, quando conseguimos acioná-lo na posição certa, ele pode criar chances.”

Manchester City terá desafio contra o Aston Villa





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O Manchester City tentará manter o embalo ofensivo na visita ao Aston Villa no sábado, pela Premier League. Com Foden em grande fase e Cherki oferecendo uma ameaça criativa constante, a equipe de Maresca está bem preparada para a viagem à região de Midlands.

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Manter essa boa fase será crucial para o Manchester City, que busca consolidar seu domínio nacional sob o comando do novo técnico. Para Foden, outra boa atuação no Villa Park pode ser o passo final para garantir seu retorno à seleção inglesa.