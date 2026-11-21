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Enzo Maresca afirma que a má fase recente do Manchester City na Premier League não está ligada à controvérsia em curso sobre violações das regras financeiras pelo clube. O técnico italiano acredita que seu elenco segue totalmente concentrado no futebol, apesar de três derrotas consecutivas no campeonato.

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Maresca descarta influência da controvérsia sobre o City

Maresca negou veementemente que a controvérsia financeira em curso envolvendo o Manchester City seja a causa da recente queda de desempenho da equipe na Premier League. O City perdeu inesperadamente suas últimas três partidas no campeonato. A mudança repentina de rendimento veio após um início de campanha perfeito, no qual o time de Maresca conquistou sete vitórias consecutivas.

A sequência recente de derrotas fez a equipe perder terreno na disputa pelo título. Os maus resultados ocorreram em meio a um cenário difícil de incerteza para o clube. O Manchester City foi recentemente considerado culpado de graves violações das regras financeiras , o que pode resultar em punições severas.

Jogadores não se deixam distrair pela questão financeira

O City recorreu imediatamente da decisão que o considerou culpado , e ainda aguarda uma nova decisão. Apesar da ameaça de duras sanções esportivas, Maresca não acredita que a situação complexa esteja afetando seus jogadores. O técnico italiano insiste que o elenco não se deixa distrair pelos acontecimentos fora de campo. Para ele, as derrotas recentes foram decididas por pequenos detalhes, não por falta de concentração.

"Não acho que a repercussão esteja... Não acho que os jogadores estejam pensando muito nisso", disse Maresca aos jornalistas. "Se quisermos relacionar a repercussão às derrotas, acho que tivemos muitas chances."

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Chances desperdiçadas custam caro ao City

Maresca citou oportunidades específicas desperdiçadas nas derrotas recentes para sustentar seu argumento. Ele ressaltou que lances isolados, e não problemas estruturais ou desgaste mental, custaram pontos valiosos à equipe.

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"Fora de casa contra o Aston Villa, Iliman Ndiaye acertou a trave, ou contra o Brighton aqui, quando o goleiro foi o melhor em campo", explicou o técnico. "Depois, contra o Nottingham Forest, quando Erling Haaland teve a chance de marcar e deixar o placar em 2 a 2."

O técnico do City concluiu sua avaliação da má fase reafirmando a confiança na mentalidade do elenco. "Não acho que os jogadores estejam concentrados nessa repercussão", acrescentou.

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Duelo com o Fulham oferece chance de reação

Maresca agora tenta manter os resultados recentes da equipe em perspectiva enquanto se prepara para o próximo desafio. O City receberá o Fulham em casa no sábado, em busca de interromper sua preocupante sequência de derrotas.