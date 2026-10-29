Rulli brilha e City supera o Brighton
O Manchester City garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa após uma vitória dramática por 4 a 3 nos pênaltis sobre o Brighton. Atual campeão, o City precisou buscar o empate duas vezes no eletrizante 2 a 2 no Etihad Stadium. Malick Yalcouye abriu o placar para os visitantes, mas Mateo Kovacic empatou antes do intervalo.
Georginio Rutter recolocou o Brighton em vantagem no segundo tempo e quase ampliou, acertando o travessão e a rede pelo lado de fora. No entanto, a entrada de Jeremy Doku ajudou a mudar o rumo da partida, e Vitor Reis desviou uma cobrança de falta de Rayan Cherki contra o próprio gol, levando a decisão para os pênaltis.
O goleiro reserva Geronimo Rulli assumiu então o papel de herói. Phil Foden, Enzo Fernandez, Doku e Cherki converteram suas cobranças pelo City, enquanto Rulli defendeu os pênaltis de Yasin Ayari e Lewis Dunk para selar a vitória.
Maresca revela que equipe não treinou pênaltis
Apesar da decisão dramática, Maresca confessou que seu elenco não havia treinado cobranças de pênalti. O técnico do City elogiou seus jogadores por manterem a calma sob pressão e defendeu Kovacic após o meio-campista desperdiçar sua cobrança.
“Para ser sincero, desde que cheguei aqui, nunca treinamos pênaltis”, admitiu Maresca. “Estamos muito felizes com os cinco, até com Mateo. Isso sempre acontece: quem marcou durante os 90 minutos acaba perdendo o pênalti.”
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O treinador italiano também destacou a contribuição decisiva de Rulli, que substituiu bem o titular Gianluigi Donnarumma. “Além dos pênaltis, acho que, no geral, ele foi bem, especialmente na saída de bola. Ele também fez uma boa defesa”, acrescentou.
Rodízio dá resultado para o atual campeão da Copa da Liga Inglesa
O City fez nove mudanças para o duelo pela copa e deu uma breve folga a jogadores importantes, entre eles Erling Haaland, Ruben Dias e Josko Gvardiol. Maresca se mostrou plenamente satisfeito com suas escolhas para a escalação e com a participação decisiva de Doku, que saiu do banco.
“Fiquei satisfeito com a forma como planejamos o jogo, com o rodízio e, principalmente, fiquei muito, muito, muito satisfeito com quem jogou”, afirmou Maresca. Sobre a influência de Doku, continuou: “Não tenho certeza de que ele mudou o jogo, mas certamente causou impacto. É por isso que eles estão lá: quando começam jogando, devem tentar dar o melhor de si; quando entram no decorrer da partida, devem tentar causar impacto.”
Enquanto isso, o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, defendeu sua equipe após a eliminação apertada. “Perdemos nos pênaltis”, disse Hurzeler. “Tivemos chances suficientes para vencer o jogo, mas os gols que sofremos foram muito azarados. Hoje, a sorte esteve do lado deles. Precisamos nos recompor. Temos uma grande chance de dar o troco no sábado.”
Ao comentar as cobranças, Hurzeler acrescentou: “Nunca vamos culpar jogadores que perdem chances ou pênaltis. Este é um esporte coletivo e seguimos unidos. Vi uma equipe que se esforçou muito e deu tudo de si, também quando não tinha a posse de bola.”
Reencontro imediato no Etihad
O Brighton não terá de esperar muito por uma chance de reagir, já que as duas equipes voltam a se enfrentar pela Premier League neste sábado. O Brighton retorna ao Etihad em busca de transformar suas chances no ataque em três pontos, enquanto o City precisa voltar rapidamente as atenções para manter a boa fase no campeonato.
Depois de superar um confronto complicado pela copa com um time bastante modificado, Maresca deve voltar a escalar seus principais jogadores, poupados para o fim de semana. O curto intervalo entre as partidas promete outra intensa disputa tática, com os dois técnicos buscando explorar as fragilidades expostas no confronto de quarta-feira.