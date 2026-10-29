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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, surpreendeu os torcedores ao revelar que seu elenco não fez nenhum treinamento específico para cobranças de pênalti antes da vitória na Copa da Liga Inglesa. Apesar da falta de preparação para as cobranças a cerca de 11 metros do gol, o atual campeão superou o Brighton em uma disputa de pênaltis tensa e garantiu vaga nas quartas de final.

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Rulli brilha e City supera o Brighton

O Manchester City garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa após uma vitória dramática por 4 a 3 nos pênaltis sobre o Brighton. Atual campeão, o City precisou buscar o empate duas vezes no eletrizante 2 a 2 no Etihad Stadium. Malick Yalcouye abriu o placar para os visitantes, mas Mateo Kovacic empatou antes do intervalo.

Georginio Rutter recolocou o Brighton em vantagem no segundo tempo e quase ampliou, acertando o travessão e a rede pelo lado de fora. No entanto, a entrada de Jeremy Doku ajudou a mudar o rumo da partida, e Vitor Reis desviou uma cobrança de falta de Rayan Cherki contra o próprio gol, levando a decisão para os pênaltis.

O goleiro reserva Geronimo Rulli assumiu então o papel de herói. Phil Foden, Enzo Fernandez, Doku e Cherki converteram suas cobranças pelo City, enquanto Rulli defendeu os pênaltis de Yasin Ayari e Lewis Dunk para selar a vitória.

Maresca revela que equipe não treinou pênaltis

Apesar da decisão dramática, Maresca confessou que seu elenco não havia treinado cobranças de pênalti. O técnico do City elogiou seus jogadores por manterem a calma sob pressão e defendeu Kovacic após o meio-campista desperdiçar sua cobrança.

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“Para ser sincero, desde que cheguei aqui, nunca treinamos pênaltis”, admitiu Maresca. “Estamos muito felizes com os cinco, até com Mateo. Isso sempre acontece: quem marcou durante os 90 minutos acaba perdendo o pênalti.”

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O treinador italiano também destacou a contribuição decisiva de Rulli, que substituiu bem o titular Gianluigi Donnarumma. “Além dos pênaltis, acho que, no geral, ele foi bem, especialmente na saída de bola. Ele também fez uma boa defesa”, acrescentou.

Rodízio dá resultado para o atual campeão da Copa da Liga Inglesa

O City fez nove mudanças para o duelo pela copa e deu uma breve folga a jogadores importantes, entre eles Erling Haaland, Ruben Dias e Josko Gvardiol. Maresca se mostrou plenamente satisfeito com suas escolhas para a escalação e com a participação decisiva de Doku, que saiu do banco.

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“Fiquei satisfeito com a forma como planejamos o jogo, com o rodízio e, principalmente, fiquei muito, muito, muito satisfeito com quem jogou”, afirmou Maresca. Sobre a influência de Doku, continuou: “Não tenho certeza de que ele mudou o jogo, mas certamente causou impacto. É por isso que eles estão lá: quando começam jogando, devem tentar dar o melhor de si; quando entram no decorrer da partida, devem tentar causar impacto.”

Enquanto isso, o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, defendeu sua equipe após a eliminação apertada. “Perdemos nos pênaltis”, disse Hurzeler. “Tivemos chances suficientes para vencer o jogo, mas os gols que sofremos foram muito azarados. Hoje, a sorte esteve do lado deles. Precisamos nos recompor. Temos uma grande chance de dar o troco no sábado.”

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Ao comentar as cobranças, Hurzeler acrescentou: “Nunca vamos culpar jogadores que perdem chances ou pênaltis. Este é um esporte coletivo e seguimos unidos. Vi uma equipe que se esforçou muito e deu tudo de si, também quando não tinha a posse de bola.”

Reencontro imediato no Etihad

O Brighton não terá de esperar muito por uma chance de reagir, já que as duas equipes voltam a se enfrentar pela Premier League neste sábado. O Brighton retorna ao Etihad em busca de transformar suas chances no ataque em três pontos, enquanto o City precisa voltar rapidamente as atenções para manter a boa fase no campeonato.

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Depois de superar um confronto complicado pela copa com um time bastante modificado, Maresca deve voltar a escalar seus principais jogadores, poupados para o fim de semana. O curto intervalo entre as partidas promete outra intensa disputa tática, com os dois técnicos buscando explorar as fragilidades expostas no confronto de quarta-feira.