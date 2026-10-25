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Enzo Maresca defendeu suas substituições implacáveis no intervalo depois que o Manchester City teve dificuldades no meio-campo durante o confronto com o Aston Villa. O treinador explicou a decisão tática de colocar Phil Foden em vez de Ayyoub Bouaddi quando o City tentava reverter a desvantagem sofrida no início da partida.

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Maresca volta a ser implacável

O Manchester City raramente ficou atrás no placar durante a passagem de Maresca. No entanto, quando isso acontece, o treinador tem mostrado repetidamente seu lado implacável. O Manchester City reagiu bem após sofrer um gol logo no início contra o Aston Villa no sábado. Iliman Ndiaye chegou muito perto de empatar, mas a trave impediu o gol do atacante.

Em busca da virada, Maresca fez duas substituições decisivas no intervalo. Rayan Cherki saiu no intervalo, assim como havia acontecido no recente confronto pela Champions League contra o Paris Saint-Germain.

Foden é escolhido em vez de Bouaddi

Em vez de colocar Bouaddi para reforçar o meio-campo, Maresca optou por tirar Foden do banco. A ausência de Foden entre os titulares causou surpresa, já que ele havia marcado três gols no meio da semana. Questionado após a partida, Maresca defendeu suas mudanças táticas. Ele fez uma comparação com o recente jogo europeu em que o City conseguiu mudar o rumo da partida.

“Acho que contra o PSG foi um pouco diferente”, explicou Maresca aos jornalistas. “Hoje precisávamos de um meio-campista técnico. Por isso, Rayan saiu e Phil atuou por dentro.”

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Manchester City perde a disputa no meio-campo

A entrada de um meio-campista criativo não resolveu o principal problema do City naquele dia. O jogo ficou frenético, com ataques de um lado e do outro, deixando muito espaço no meio-campo. Elliot Anderson e Enzo Fernandez haviam formado uma parceria impecável no setor contra Manchester United e Liverpool. No entanto, assim como na partida contra o PSG, perderam duelos decisivos diante do Villa.

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Apesar de deixá-lo no banco, Maresca afirmou que Bouaddi terá um papel importante em breve: “Não tenho dúvida de que Ayyoub vai nos ajudar. Hoje, Enzo e Elliot fizeram uma ótima partida, e temos tantos jogos pela frente que Ayyoub vai receber minutos em campo.”

Brighton é o próximo desafio

Maresca precisará encontrar rapidamente o equilíbrio certo no meio-campo, já que os jogos continuam se acumulando. O treinador terá de decidir se vai alternar a dupla já estabelecida de Anderson e Fernandez. O City deixa a liga de lado para se concentrar na copa nacional. A equipe enfrentará o Brighton na quarta-feira, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa.