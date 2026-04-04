Enzo Fernández se pronuncia pela primeira vez sobre a suspensão e faz uma revelação surpreendente sobre o Chelsea

Javier Pastore, agente de Enzo Fernández, comentou pela primeira vez, em entrevista ao The Athletic, sobre a suspensão disciplinar imposta ao seu cliente. O Chelsea decidiu excluir Fernández do elenco, após ele supostamente ter “flertado” com o Real Madrid.

“Sempre digo à minha esposa que gosto muito de Madri, quando ela me pede para escolher uma cidade na Europa para morar. É muito parecida com Buenos Aires, a vida, tudo…”, disse Fernández em entrevista à emissora de TV Luzu. O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, confirmou na sexta-feira que o argentino não participará dos próximos dois jogos.

Fernández recebeu essa notícia com grande indignação. “Enzo não entendeu a situação”, disse Pastore. “A punição é totalmente injusta. Acho que é muito severa, dada a situação atual do Chelsea, e não há motivo nem justificativa para a suspensão”, resmungou ele.

“Quando o técnico lhe contou, ele aceitou, porque é um homem muito profissional que sempre se dedica totalmente, onde quer que esteja, e respeita as decisões. Mas não entendemos a punição, pois ele não menciona nenhum clube e também não diz que quer deixar o Chelsea, pelo contrário.”

Pastore revela também que o Chelsea adotou uma postura bem diferente desde o incidente. “Recebi na quinta-feira uma mensagem do clube, dizendo que queriam conversar comigo sobre os comentários. Quando me enviaram a mensagem, respondi, mas eles não responderam mais. Parece que já tinham decidido, naquele momento, suspendê-lo assim que ele chegasse ao clube.”

Por enquanto, a renovação do contrato de Fernández também parece estar fora de questão. “De fato, já conversamos anteriormente, mas as condições ainda não eram adequadas. Elas não eram realistas, então não deu para avançar. Por enquanto, decidimos deixar isso de lado”, afirmou Pastore.

“Há muitos fatores que influenciam nossa decisão, como salário, respeito ou a maneira como as coisas são conduzidas… Há muitos indícios de que o clube não está agindo da melhor maneira. Essa suspensão de duas partidas, que, na minha opinião, não faz nenhum sentido, sugere apenas que o clube quer fazer uma declaração ou enviar um recado.”