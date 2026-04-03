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Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Enzo Fernández está na mira do Real Madrid... e o Chelsea pede um preço exorbitante

E. Fernandez
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Os bastidores da emocionante punição de exclusão

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, falou sobre a possibilidade de Enzo Fernández, estrela do Chelsea, se transferir para o Real Madrid no próximo verão.

Romano disse, em um vídeo em seu canal no YouTube: “O Chelsea anunciou, por meio do técnico Liam Rossiniore, que Enzo está fora das duas próximas partidas... Essa é uma decisão importante, pois Enzo não é apenas um jogador excelente... Ele é um jogador de alto nível e decisivo em campo para o Chelsea, além de ser o capitão dos Blues em momentos extremamente decisivos. Por exemplo, sabemos que Enzo, com sua personalidade, é sempre uma figura importante no vestiário”.

E acrescentou: “O Chelsea acredita que muitas coisas aconteceram nas últimas duas ou três semanas que levaram Enzo a ultrapassar os limites em suas declarações sobre seu futuro com os Blues, e essa é a razão da decisão de afastamento”.

E continuou: “Este é um momento importante na relação entre Enzo e o Chelsea, porque não se trata apenas de uma decisão do técnico; não foi apenas Liam Rossiniere quem tomou essa posição, mas sim o clube e o técnico juntos... os proprietários, os diretores, a diretoria e a comissão técnica, juntamente com o técnico. Todos eles acreditaram que essa era a melhor solução, pois não ficaram satisfeitos com as declarações.”

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E continuou: “Recebo muitas perguntas sobre Enzo e o Real Madrid, pessoal. No momento, a única coisa que podemos dizer é que sabemos que o Real Madrid está procurando meio-campistas no verão, e certamente Enzo está entre eles”.

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E acrescentou: “Além do que o jogador disse sobre Madrid como uma cidade onde gostaria de morar, Enzo quer jogar na Espanha algum dia e ficará feliz algum dia — não estou dizendo neste verão — com uma possível transferência para um grande clube como o Real Madrid”.

E concluiu: “Não se esqueçam do Chelsea nessa história, depois de ter pago uma fortuna para contratar Enzo; por isso, eles não aceitarão uma oferta comum. Às vezes vejo valores como 70 ou 80 milhões de euros; não acho que o Chelsea esteja considerando esse tipo de oferta para vender o jogador. Portanto, será necessário um valor altíssimo, e precisamos entender que tipo de clubes podem fechar um negócio desse porte.”

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