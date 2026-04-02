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Enzo Fernández dá sinais de interesse ao Real Madrid com duas novas mensagens

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Será que o jogador argentino vai se transferir para o Real Madrid?

Enzo Fernández, estrela do Chelsea, voltou a ser alvo do Real Madrid, o que aumenta as especulações sobre o seu futuro com os Blues.

Algumas reportagens da imprensa mencionaram, nas últimas semanas, que o Real Madrid é um dos principais interessados em contratar Enzo no próximo verão, ao lado do Paris Saint-Germain.

Há alguns dias, Fernández concedeu uma entrevista a influenciadores, na qual foi questionado sobre onde prefere morar e respondeu: “Gosto muito de morar em Madri... Ela me lembra Buenos Aires”.

Em seguida, aumentaram as notícias confirmando a iminência da saída do jogador argentino do Chelsea e seu desejo de se transferir para o Real Madrid no próximo verão.

Hoje, Enzo enviou uma nova mensagem ao Real Madrid, através do canal “Luzo TV”, onde reafirmou seu desejo de morar em Madri. 

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O craque do Chelsea disse: “Sempre digo à minha esposa que, se tivesse que escolher uma cidade europeia para morar, adoraria Madrid... Ela se parece muito com Buenos Aires, a comida, tudo.”

O elogio de Enzo não se limitou apenas à cidade; o meio-campista do Chelsea também elogiou Toni Kroos e Luka Modrić, a dupla ex-Real Madrid, quando questionado sobre os jogadores que enfrentou e que o impressionaram.

Ele disse: “Como jogo na mesma posição, procuro sempre analisar os meio-campistas do time adversário, e tenho uma admiração especial por Toni Kroos... Joguei contra o Real Madrid no Bernabéu, e os dois, ele e Modrić, são jogadores fantásticos; possuem uma qualidade muito alta.”

(Leia também)... Comportamento de Enzo Fernández irrita jogadores do Chelsea... Será que sua saída está próxima?

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