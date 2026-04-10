Enzo Fernández acalma os ânimos em Madri... e seu agente põe fim à polêmica com o Chelsea

Javier Pastori, agente do astro argentino Enzo Fernández, pôs fim à polêmica que surgiu recentemente sobre o futuro do jogador do Chelsea, após declarações que foram interpretadas como um indício de sua saída.

Enzo havia declarado anteriormente que gostava de morar na capital espanhola, Madri, o que causou descontentamento na diretoria do clube londrino e levou-a a tomar a decisão de suspendê-lo por duas partidas, em uma medida que alguns interpretaram como uma reação direta a essas declarações.

Nesse contexto, o programa espanhol “El Chiringuito” indicou que o jogador não se contentará com insinuações sobre seu desejo de se transferir para o Real Madrid na próxima temporada, mas poderá dar um passo oficial apresentando um pedido de saída no próximo verão, com o objetivo de facilitar sua transferência para o clube real.

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No entanto, Bastori saiu para pôr fim a todas essas especulações, afirmando em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “As” que o que aconteceu não reflete a verdadeira intenção do jogador. Ele disse: “Enzo não tinha qualquer intenção de causar problemas dentro do Chelsea. Ele é um dos líderes da equipe e apresentou um desempenho excepcional nesta temporada”.

E acrescentou: “Discutimos esse assunto nos últimos dias. As declarações feitas pelo jogador não tinham como objetivo provocar qualquer crise, mas a mídia as interpretou mal e começou a falar sobre sua saída, o que não é verdade de forma alguma”.

E continuou: “Estamos em total acordo com a diretoria do Chelsea. A situação foi totalmente resolvida, e não houve nenhuma crise real desde o início. Esclarecemos completamente a situação, e o que aconteceu já é passado”.

E acrescentou: “Enzo ainda tem 25 anos e está numa fase em que aprende muito. Deixamos claro para o clube que suas declarações não tinham nenhuma má intenção, mas ele errou no momento e no que disse. Ele se antecipou e pediu desculpas ao clube, aos companheiros, à comissão técnica, à diretoria e a todos dentro da estrutura”.