Envolvido em escândalo sexual! Julgamento ameaça o futuro de astro do Real Madrid

Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, enfrentará um julgamento criminal em setembro próximo sob a acusação de distribuir imagens íntimas envolvendo uma menor de idade, apesar de as duas supostas vítimas terem retirado suas queixas contra ele, em um caso que lança sombras sobre o futuro do jogador de 23 anos dentro e fora de campo.

O jornal britânico "The Athletic" informou, nesta sexta-feira, que Asencio enfrenta duas acusações com base no artigo 197.1.3, parágrafos 2 e 5, do Código Penal espanhol: a primeira, distribuição de vídeo sem consentimento; e a segunda, compartilhamento de vídeo sexual explícito envolvendo uma menor de idade. Ele será julgado ao lado de três de seus ex-companheiros da academia de base do Real Madrid.

Juiz rejeita todos os argumentos da defesa

O juiz responsável pelo caso rejeitou, nesta quinta-feira, todos os argumentos apresentados pelos advogados de defesa dos quatro homens durante a audiência preliminar que antecede o julgamento, marcado para os dias 3, 4 e 7 de setembro próximo.

Os advogados de defesa haviam solicitado a exclusão de algumas provas do processo, especialmente as obtidas durante a apreensão dos celulares dos acusados pela polícia espanhola, em uma tentativa de enfraquecer o caso contra seus clientes.

Acusações de obstrução da investigação

Nos documentos judiciais aos quais o jornal "The Athletic" teve acesso, o juiz afirmou que as apreensões "não exigiam o consentimento dos proprietários" dos celulares, ratificando a legalidade dos procedimentos legais adotados.

Em um desdobramento notável, o juiz acrescentou que "todos os acusados fizeram cópias de segurança de suas contas com o objetivo de apagar o conteúdo antes de suas prisões, com a clara intenção de obstruir a investigação dos fatos denunciados", em referência a possíveis tentativas de ocultar provas.

Julgamento ameaça o futuro do jogador

Este caso surge em um momento delicado para Asencio, que já enfrenta dificuldades dentro de campo, com o julgamento iminente acrescentando pressões adicionais sobre o jovem jogador que busca se afirmar nas fileiras do clube merengue.

Apesar de as duas supostas vítimas terem retirado suas queixas, o Ministério Público espanhol decidiu dar prosseguimento ao caso, em um passo que reflete a seriedade das acusações dirigidas ao jogador e a seus ex-companheiros.