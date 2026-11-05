Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Enviando uma mensagem a Lamal, Raphinha: Estou de olho em Hamza Abdelkarim e quero terminar minha carreira no Barcelona sob uma condição

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Raphinha
L. Yamal
H. Abdelkarim
Espanha
Brasil
Egito

O craque brasileiro declara: meus números de gols me surpreenderam

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O brasileiro Raphinha, capitão do Barcelona, falou sobre seus sentimentos após a renovação de seu contrato com o clube catalão até 2030, afirmando que seguir por mais anos com a camisa blaugrana representa um grande orgulho para ele e sua família, além de revelar seu desejo de encerrar a carreira dentro do clube catalão.

Durante sua fala, Raphinha abordou suas ambições para os próximos anos, sua relação com o companheiro Lamine Yamal e seu desejo de conquistar todos os títulos possíveis, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa, além de relembrar momentos de sua trajetória com o Barcelona e as dificuldades que enfrentou antes de se tornar um dos principais destaques da equipe.

Raphinha disse em coletiva de imprensa nesta quinta-feira: "É um sentimento de grande orgulho para mim e para a minha família; só nós sabemos o que passamos internamente. Sinto muito orgulho de tudo o que conquistei, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, e espero continuar por muitos anos à frente. Se a minha capacidade física me permitir seguir em alto nível, ficarei feliz em encerrar a minha carreira nesse clube. Eu dou o meu máximo pelo Barcelona".

E acrescentou, falando sobre sua condição física e sobre a próxima data Fifa: "O Ancelotti, como treinador, entende a necessidade de distribuir o tempo de jogo e a questão da lesão, especialmente com a seleção do Brasil. Nós conversamos, e eu estou me recuperando de uma lesão. A minha condição está muito boa, mas não estou em plena forma. Não há motivo para preocupação por parte da torcida do Barcelona, pois eu sempre dou o meu máximo para estar em boa condição física".

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Sobre jogar no mesmo dia da morte de Miguel de Jesús, atacante do Tenerife, ele explicou, conforme noticiado pelo jornal "Mundo Deportivo": "Eu quero jogar porque é o nosso trabalho. Há pessoas responsáveis por tomar as decisões nessas questões, e faremos o que o clube disser. Foi uma tragédia e algo que me afetou profundamente, e uma das formas de demonstrar respeito é continuar trabalhando".

Raphinha falou sobre a disputa por prêmios individuais, dizendo: "Eu sempre digo que vou dar o meu máximo pelo clube se o meu corpo me permitir, e não para disputar um prêmio individual, pois é uma questão muito pessoal para cada um que vota".

E acrescentou: "A disputa com o Lamine Yamal não é uma disputa de verdade para nós. Eu quero que ele tenha as melhores estatísticas e que vença tudo com o clube, e se você perguntar a ele, ele vai dizer a mesma coisa. Eu ficaria feliz se ele ganhasse dez Bolas de Ouro. E se eu estiver bem e o meu corpo responder, ficarei muito feliz em permanecer até 2030 e além".

Sobre as comparações entre ele e os craques brasileiros que vestiram a camisa do Barcelona, disse: "Eu não gosto de comparações. Eles fizeram história no clube e têm o carinho da torcida do Barcelona, e eu dou o meu máximo para conquistar um lugar no coração dos torcedores. Quando cheguei, eu não imaginava estar aqui durante os dois primeiros anos, e muitos me criticaram, mas eu sabia o que podia conquistar e o que podia oferecer dentro de campo, e confiava muito nas minhas capacidades".

Sobre o legado que busca deixar com a equipe catalã, explicou: "Todos os jogadores de futebol almejam conquistar títulos, e o meu objetivo é vencer todos os títulos possíveis. Atualmente sinto muito otimismo e espero que continuemos assim. Há um título, a Liga dos Campeões da Europa, que estamos determinados a conquistar, e damos o nosso máximo para alcançá-lo. Eu quero vencer todos os títulos possíveis até 2030".

Raphinha também comentou sobre seus números de gols, dizendo: "Os números me surpreenderam. Eu não esperava chegar a essa fase com esse número de gols. Mudei de posição várias vezes no clube, sempre buscando o melhor para os meus companheiros e para o treinador, e tento me adaptar rapidamente. Quando me pediram para jogar como atacante puro, dei o meu máximo para me adaptar. Eu sabia que era capaz de marcar gols dada a qualidade que temos, mas os números me surpreenderam um pouco, e agora acredito que podemos conquistar mais".

Sobre o confronto contra o Atlético de Madrid no próximo domingo, pela LaLiga, disse: "Nós praticamos um esporte em que 11 jogadores competem contra 11, e cada equipe busca o seu próprio interesse. Acredito que temos um retrospecto positivo nos jogos que disputamos lá (no estádio Metropolitano). Conhecemos os nossos pontos fortes, e quando nos concentramos no nosso objetivo estamos no auge da nossa força, e temos de respeitar muito o Atlético de Madrid".

O capitão do Barcelona abordou seu papel ofensivo e suas movimentações dentro da área, esclarecendo: "Essas movimentações são muito naturais para mim; sempre fiz isso desde que cheguei ao clube, e marquei vários gols dessa maneira. Agora os jogadores ficam próximos da meta para marcar gols. Eu não precisei aprender isso, e não consulto o Gabriel Jesus, porque ele tem características diferentes. Eu sou uma pessoa que acompanha muito os novos jogadores e observa muitos detalhes para desenvolver o meu desempenho".

Sobre os jogadores que observa e cujas movimentações acompanha, acrescentou: "Eu observo todos: Gabriel, Lamine, Anthony e Hamza".

Raphinha falou sobre sua ausência na temporada passada e o quanto isso impactou a equipe, dizendo: "Não tenho certeza do que teria acontecido. A nossa equipe tem uma qualidade elevada e não seria afetada pela ausência de um único jogador. Temos uma equipe extremamente talentosa, e todos que entram têm a capacidade de agregar".

Sobre sua relação com Deco, diretor esportivo do Barcelona, disse: "Quando cheguei, o Deco era o meu empresário, e a nossa relação profissional durou sete anos juntos. Hoje somos amigos há dez anos. Sempre o considerei como um pai. Ele fez muito por mim, e mesmo antes de eu conhecer as minhas capacidades, ele acreditava na possibilidade de eu chegar a um clube como o Barcelona".

E acrescentou: "Eu não tenho mais empresário agora; eu e a minha esposa cuidamos dos meus assuntos nós mesmos. A minha relação com o Deco é excelente, e não acho que perdi nada por ele não ser o meu empresário, porque ele é muito próximo de todos".

Ele prosseguiu voltando aos seus primórdios com o Barcelona, afirmando que não mudou a forma como lida com as dificuldades, e disse: "A minha situação mudou graças às minhas estatísticas pessoais. Desde o primeiro dia dei o meu máximo. Talvez eu não tenha alcançado os resultados que as pessoas esperavam, mas eu conhecia as minhas capacidades, e quando as coisas vão mal, você precisa pensar na melhor forma de mudar. Sempre segui a mesma abordagem que sigo agora, e dei tudo de mim com muito entusiasmo. Marquei gols nas primeiras temporadas e depois ganhei mais confiança e maturidade".

E completou suas declarações: "A equipe está atualmente apresentando um desempenho excelente. Vencemos depois do jogo contra o Real Madrid. Estamos no auge do nosso nível".

E concluiu: "Sofremos derrotas duras, mas elas não vão mudar a nossa determinação. Diante do Paris Saint-Germain, sabemos o quanto são fortes; eles foram campeões da Europa duas vezes. E diante do Real Madrid, tudo é possível no Clássico. Talvez não tenhamos tido a intensidade defensiva que esperávamos. Perdemos três pontos, mas ainda estamos na liderança do campeonato e em boa forma. Eu quero vencer a Liga dos Campeões da Europa, e também quero vencer os outros três títulos que temos".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google