O brasileiro Raphinha, capitão do Barcelona, falou sobre seus sentimentos após a renovação de seu contrato com o clube catalão até 2030, afirmando que seguir por mais anos com a camisa blaugrana representa um grande orgulho para ele e sua família, além de revelar seu desejo de encerrar a carreira dentro do clube catalão.

Durante sua fala, Raphinha abordou suas ambições para os próximos anos, sua relação com o companheiro Lamine Yamal e seu desejo de conquistar todos os títulos possíveis, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa, além de relembrar momentos de sua trajetória com o Barcelona e as dificuldades que enfrentou antes de se tornar um dos principais destaques da equipe.

Raphinha disse em coletiva de imprensa nesta quinta-feira: "É um sentimento de grande orgulho para mim e para a minha família; só nós sabemos o que passamos internamente. Sinto muito orgulho de tudo o que conquistei, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, e espero continuar por muitos anos à frente. Se a minha capacidade física me permitir seguir em alto nível, ficarei feliz em encerrar a minha carreira nesse clube. Eu dou o meu máximo pelo Barcelona".

E acrescentou, falando sobre sua condição física e sobre a próxima data Fifa: "O Ancelotti, como treinador, entende a necessidade de distribuir o tempo de jogo e a questão da lesão, especialmente com a seleção do Brasil. Nós conversamos, e eu estou me recuperando de uma lesão. A minha condição está muito boa, mas não estou em plena forma. Não há motivo para preocupação por parte da torcida do Barcelona, pois eu sempre dou o meu máximo para estar em boa condição física".

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Sobre jogar no mesmo dia da morte de Miguel de Jesús, atacante do Tenerife, ele explicou, conforme noticiado pelo jornal "Mundo Deportivo": "Eu quero jogar porque é o nosso trabalho. Há pessoas responsáveis por tomar as decisões nessas questões, e faremos o que o clube disser. Foi uma tragédia e algo que me afetou profundamente, e uma das formas de demonstrar respeito é continuar trabalhando".

Raphinha falou sobre a disputa por prêmios individuais, dizendo: "Eu sempre digo que vou dar o meu máximo pelo clube se o meu corpo me permitir, e não para disputar um prêmio individual, pois é uma questão muito pessoal para cada um que vota".

E acrescentou: "A disputa com o Lamine Yamal não é uma disputa de verdade para nós. Eu quero que ele tenha as melhores estatísticas e que vença tudo com o clube, e se você perguntar a ele, ele vai dizer a mesma coisa. Eu ficaria feliz se ele ganhasse dez Bolas de Ouro. E se eu estiver bem e o meu corpo responder, ficarei muito feliz em permanecer até 2030 e além".

Sobre as comparações entre ele e os craques brasileiros que vestiram a camisa do Barcelona, disse: "Eu não gosto de comparações. Eles fizeram história no clube e têm o carinho da torcida do Barcelona, e eu dou o meu máximo para conquistar um lugar no coração dos torcedores. Quando cheguei, eu não imaginava estar aqui durante os dois primeiros anos, e muitos me criticaram, mas eu sabia o que podia conquistar e o que podia oferecer dentro de campo, e confiava muito nas minhas capacidades".

Sobre o legado que busca deixar com a equipe catalã, explicou: "Todos os jogadores de futebol almejam conquistar títulos, e o meu objetivo é vencer todos os títulos possíveis. Atualmente sinto muito otimismo e espero que continuemos assim. Há um título, a Liga dos Campeões da Europa, que estamos determinados a conquistar, e damos o nosso máximo para alcançá-lo. Eu quero vencer todos os títulos possíveis até 2030".

Raphinha também comentou sobre seus números de gols, dizendo: "Os números me surpreenderam. Eu não esperava chegar a essa fase com esse número de gols. Mudei de posição várias vezes no clube, sempre buscando o melhor para os meus companheiros e para o treinador, e tento me adaptar rapidamente. Quando me pediram para jogar como atacante puro, dei o meu máximo para me adaptar. Eu sabia que era capaz de marcar gols dada a qualidade que temos, mas os números me surpreenderam um pouco, e agora acredito que podemos conquistar mais".

Sobre o confronto contra o Atlético de Madrid no próximo domingo, pela LaLiga, disse: "Nós praticamos um esporte em que 11 jogadores competem contra 11, e cada equipe busca o seu próprio interesse. Acredito que temos um retrospecto positivo nos jogos que disputamos lá (no estádio Metropolitano). Conhecemos os nossos pontos fortes, e quando nos concentramos no nosso objetivo estamos no auge da nossa força, e temos de respeitar muito o Atlético de Madrid".

O capitão do Barcelona abordou seu papel ofensivo e suas movimentações dentro da área, esclarecendo: "Essas movimentações são muito naturais para mim; sempre fiz isso desde que cheguei ao clube, e marquei vários gols dessa maneira. Agora os jogadores ficam próximos da meta para marcar gols. Eu não precisei aprender isso, e não consulto o Gabriel Jesus, porque ele tem características diferentes. Eu sou uma pessoa que acompanha muito os novos jogadores e observa muitos detalhes para desenvolver o meu desempenho".

Sobre os jogadores que observa e cujas movimentações acompanha, acrescentou: "Eu observo todos: Gabriel, Lamine, Anthony e Hamza".

Raphinha falou sobre sua ausência na temporada passada e o quanto isso impactou a equipe, dizendo: "Não tenho certeza do que teria acontecido. A nossa equipe tem uma qualidade elevada e não seria afetada pela ausência de um único jogador. Temos uma equipe extremamente talentosa, e todos que entram têm a capacidade de agregar".

Sobre sua relação com Deco, diretor esportivo do Barcelona, disse: "Quando cheguei, o Deco era o meu empresário, e a nossa relação profissional durou sete anos juntos. Hoje somos amigos há dez anos. Sempre o considerei como um pai. Ele fez muito por mim, e mesmo antes de eu conhecer as minhas capacidades, ele acreditava na possibilidade de eu chegar a um clube como o Barcelona".

E acrescentou: "Eu não tenho mais empresário agora; eu e a minha esposa cuidamos dos meus assuntos nós mesmos. A minha relação com o Deco é excelente, e não acho que perdi nada por ele não ser o meu empresário, porque ele é muito próximo de todos".

Ele prosseguiu voltando aos seus primórdios com o Barcelona, afirmando que não mudou a forma como lida com as dificuldades, e disse: "A minha situação mudou graças às minhas estatísticas pessoais. Desde o primeiro dia dei o meu máximo. Talvez eu não tenha alcançado os resultados que as pessoas esperavam, mas eu conhecia as minhas capacidades, e quando as coisas vão mal, você precisa pensar na melhor forma de mudar. Sempre segui a mesma abordagem que sigo agora, e dei tudo de mim com muito entusiasmo. Marquei gols nas primeiras temporadas e depois ganhei mais confiança e maturidade".

E completou suas declarações: "A equipe está atualmente apresentando um desempenho excelente. Vencemos depois do jogo contra o Real Madrid. Estamos no auge do nosso nível".

E concluiu: "Sofremos derrotas duras, mas elas não vão mudar a nossa determinação. Diante do Paris Saint-Germain, sabemos o quanto são fortes; eles foram campeões da Europa duas vezes. E diante do Real Madrid, tudo é possível no Clássico. Talvez não tenhamos tido a intensidade defensiva que esperávamos. Perdemos três pontos, mas ainda estamos na liderança do campeonato e em boa forma. Eu quero vencer a Liga dos Campeões da Europa, e também quero vencer os outros três títulos que temos".